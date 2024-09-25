МТС модернизировала телеком-инфраструктуру для будущего семеноводческого центра в пригороде Белогорска

МТС провела комплекс работ по модернизации телеком-инфраструктуры в селе Пригородное Белогорского округа. Благодаря чему скорость мобильного интернета для жителей села и работников аграрных предприятий выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Пригородном расположено крупное аграрное предприятие, засевающее порядка 24 тыс. гектаров полей. Компания специализируется на выращивании сои и зерновых, на долю бобовых приходится более половины собственных посевных площадей. В ближайших планах компании возведение комплексного селекционно-семеноводческого центра мощностью 4,9 тыс. тонн семян.

Обновленная LTE-сеть МТС покрывают всю территорию села и производственные площади сельхозпредприятия. Аграрии получили возможность использовать скоростной мобильный интернет на этапе строительства для координации работ и логистики, а с запуском семеноводческого центра подключать умные датчики для контроля климата, видеонаблюдение и счетчики коммунальных ресурсов.

«Современное производство и развитие любой компании невозможно без использования телеком-инфраструктуры. Цифровые технологии позволяют снизить издержки, оптимизировать производственные мощности, подключить мониторинг грузов и сократить время простоя транспорта. Модернизируя сеть LTE, мы помогаем амурскому бизнесу встраивать современные информационные технологии в действующее производство. Изменяется и качество жизни сельчан, которые могут использовать все преимущества экосистемы МТС для учебы, работы и развлечений даже в часы пиковой нагрузки на сеть», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.