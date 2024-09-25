CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС модернизировала телеком-инфраструктуру для будущего семеноводческого центра в пригороде Белогорска

МТС провела комплекс работ по модернизации телеком-инфраструктуры в селе Пригородное Белогорского округа. Благодаря чему скорость мобильного интернета для жителей села и работников аграрных предприятий выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Пригородном расположено крупное аграрное предприятие, засевающее порядка 24 тыс. гектаров полей. Компания специализируется на выращивании сои и зерновых, на долю бобовых приходится более половины собственных посевных площадей. В ближайших планах компании возведение комплексного селекционно-семеноводческого центра мощностью 4,9 тыс. тонн семян.

Обновленная LTE-сеть МТС покрывают всю территорию села и производственные площади сельхозпредприятия. Аграрии получили возможность использовать скоростной мобильный интернет на этапе строительства для координации работ и логистики, а с запуском семеноводческого центра подключать умные датчики для контроля климата, видеонаблюдение и счетчики коммунальных ресурсов.

«Современное производство и развитие любой компании невозможно без использования телеком-инфраструктуры. Цифровые технологии позволяют снизить издержки, оптимизировать производственные мощности, подключить мониторинг грузов и сократить время простоя транспорта. Модернизируя сеть LTE, мы помогаем амурскому бизнесу встраивать современные информационные технологии в действующее производство. Изменяется и качество жизни сельчан, которые могут использовать все преимущества экосистемы МТС для учебы, работы и развлечений даже в часы пиковой нагрузки на сеть», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке

Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин

Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: