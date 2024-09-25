Consid.WMS запущена на новом логистическом центре продуктовой сети «Победа» в Самаре

Компания Consid, российский разработчик и интегратор ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на новом логистическом центре розничной сети «Победа» в Самаре. Данный проект – новый этап масштабирования Consid.WMS, под управлением которой уже успешно функционируют пять других логистических объектов компании в Ульяновске, Краснодаре, Воронеже, Волгограде и Набережных Челнах. Об этом CNews сообщили представители Consid.

«Победа» - сеть продуктовых дискаунтеров, которая открыла свой первый магазин в 2015 году в Ульяновске. Сегодня – это сеть из более 600 магазинов, которые работают в более чем 300 населенных пунктах страны. Новый логистический центр площадью 8000 кв. м в Самаре расширяет экспансию сети в регионах Поволжья.

В рамках проекта реализована полная автоматизация всех зон склада (бакалея, плодоовощная продукция, алкоголь, замороженная продукция и другие), в каждой из которой алгоритмы работы с товаром настроены таким образом, чтобы учитывать специфику приемки, хранения и отбора в каждой зоне (температурный режим, сроки годности, весовой товар и т.д.). Интеграция с системой «Честный Знак» позволяет обрабатывать товары с маркировкой в полном соответствии с требованиями законодательства.

Также проведена интеграция Consid.WMS с системой управления транспортом (TMS). WMS-система рассчитывает необходимое для выполнения заказа количество грузомест по разным типам тары (термобоксы, рольбоксы, паллеты, клети), передает данные в TMS, где формируются рейсы, которые загружаются обратно в WMS. Система Consid.WMS позволяет автоматически отслеживать заполненность грузомест и формировать задания на их слияние. Таким образом достигается практически 100% заполняемость транспортных средств, что вместе с оптимизацией маршрутов приводит к снижению транспортных издержек. Дополнительный контроль сформированных грузомест реализуется по весу в зоне консолидации заказов, при этом проверка заказов осуществляется только при расхождении контрольного веса с расчетным, что существенно сокращает время на проверку заказов и увеличивает скорость отгрузок.

Проект реализован в короткие сроки (один месяц) по собственной методологии внедрения, разработанной Consid, которая включает в себя разработку ТЗ, базовую настройку системы и доработку дополнительных процессов, подготовку инструкций и материалов для обучения, запуск в эксплуатацию, авторский надзор, перевод системы на техническую поддержку. Объем поставленного ПО – 50 лицензий для терминалов сбора данных и 20 web-лицензий.