Связь на месте древнего стойбища: «Ростелеком» на Ямале подключит мобильный интернет в селе Зеленый Яр

«Ростелеком» установил базовую станцию сотовой связи в удаленном поселении Зеленый Яр Приуральского района. Труднодоступный населенный пункт, известный как место масштабных археологических раскопок, расположен на реке Полуй в 40 километрах к юго-востоку от Салехарда. На территории проживает порядка трех сотен человек. После официального запуска инфраструктурного объекта все они смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и голосовой связью по технологиям LTE/4G. Станцию возводят в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) на Ямале. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Григорий Щеголев, начальник отдела связи окружного департамента информационных технологий и связи: «Проведена проверка выполненных работ, сделаны необходимые замеры. Уверен, что улучшение скорости интернета в ближайшее время заметят все абоненты. Впрочем, наша задача не только обеспечивать жителей труднодоступных территорий качественной и стабильной связью, но и своевременно модернизировать инфраструктуру для улучшения сигнала».

Базовую станцию высотой 30 метров установили в центре Зеленого Яра. Оснастить село мобильным интернетом решили по результатам голосования жителей округа на сайте «Госуслуг».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Строительство в рамках федеральной программы УЦН 2.0 на Ямале стартовало в начале 2023 г. Сначала мы установили и запустили базовые станции в Надымском и Шурышкарском районах. Теперь очередь дошла до Зеленого Яра. Связисты возвели антенно-мачтовое сооружение, подключили электропитание и смонтировали необходимое оборудование. Скоро жители села смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с и голосовой связью. Это станет большим плюсом к уже имеющемуся доступу ямальцев к удобным цифровым сервисам. В 2021 г. ''Ростелеком'' предоставил населению Зеленого Яра широкополосный доступ в интернет. К Сети подключили местную школу, учреждение культуры, больницу и дома абонентов».

В 2021 г. Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН.