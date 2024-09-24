CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Хостинг и домены Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

«Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux

Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-технологий. Хостинг-провайдеры смогут создавать стабильную и эффективную инфраструктуру на базе отечественного ПО, обеспечивая высокую надежность, безопасность и соответствие регуляторным требованиям. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания CloudLinux, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке операционных систем для хостинга, объявила о прекращении поддержки пользователей в Российской Федерации с 30 августа 2024 г. Это решение закрывает возможность легального использования данной ОС в России и требует перехода на альтернативный продукт, который включает в себя такие важные функции, как изоляция файловой системы пользователей и эффективное управление серверными ресурсами, а также способен обеспечить бесперебойную работу и дальнейшее развитие инфраструктуры хостинг-провайдеров.

В ответ на актуальные потребности рынка и для обеспечения технологического суверенитета отечественной хостинг-индустрии, команда разработчиков «Инферит ОС» сфокусировала усилия на создании надежной альтернативы CloudLinux для российских хостинг-провайдеров.

«Мы понимаем сложность ситуации для отечественных хостинг-компаний и стараемся оперативно реагировать на изменения рынка. ОС "МСВСфера" уже предоставляет ключевой функционал для хостинг-провайдеров: изоляцию файлов пользователей, ограничение потребления серверных ресурсов, а также совместимость с приложениями и сервисами, работающими на базе RHEL, CentOS и других дистрибутивов этого семейства. В октябре 2024 г. мы планируем выпустить специализированную хостинговую редакцию ОС "МСВСфера". В ней будет реализована система изоляции файловой системы пользователей, а также лимитирование потребления ресурсов сервера и выдачи статистики — функционал, востребованный в индустрии хостинга. Это решение поможет оптимизировать рабочие процессы провайдеров и улучшить управление ресурсами. ОС "МСВСфера" предлагает хостинг-провайдерам ряд преимуществ. Использование отечественного ПО снижает зависимость от зарубежных решений. Десятилетний цикл поддержки продукта включает регулярные обновления и патчи безопасности, что способствует стабильности и защищенности инфраструктуры. Важно отметить совместимость операционной системы "МСВСфера" с контрольной панелью ISPmanager. На данный момент наша ОС — единственное отечественное решение с такой интеграцией, что упрощает управление и администрирование для пользователей. Мы собираемся активно дорабатывать нашу ОС на основе запроса рынка. Наша цель — создать надежную и эффективную операционную систему, отвечающую потребностям российской хостинг-индустрии», — сказал Александр Швецов, «Инферит ОС».

С 2023 г. «Инферит», ГК Softline отвечает за полный цикл разработки и развития ОС «МСВСфера», обеспечивая соответствие продукта потребностям российских пользователей и предоставляя техническую поддержку на территории страны. ОС «МСВСфера», включенная в реестр российского ПО, является доверенным решением для импортозамещения. Над проектом работает команда специалистов с обширным опытом создания Linux-дистрибутивов, которые участвовали в проектах Alma Linux OS, CloudLinux OS, ASPLinux, RFRemix и Black Cat Linux. Весной 2024 г. вышла версия «МСВСфера» 9, обладающая высокой совместимостью с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux. Новое решение, разрабатываемое командой «Инферит ОС» на базе ОС «МСВСфера» 9, призвано удовлетворить ключевые запросы российских хостинг-провайдеров и обеспечить стабильность их бизнес-процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: