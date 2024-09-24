«Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux

Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-технологий. Хостинг-провайдеры смогут создавать стабильную и эффективную инфраструктуру на базе отечественного ПО, обеспечивая высокую надежность, безопасность и соответствие регуляторным требованиям. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания CloudLinux, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке операционных систем для хостинга, объявила о прекращении поддержки пользователей в Российской Федерации с 30 августа 2024 г. Это решение закрывает возможность легального использования данной ОС в России и требует перехода на альтернативный продукт, который включает в себя такие важные функции, как изоляция файловой системы пользователей и эффективное управление серверными ресурсами, а также способен обеспечить бесперебойную работу и дальнейшее развитие инфраструктуры хостинг-провайдеров.

В ответ на актуальные потребности рынка и для обеспечения технологического суверенитета отечественной хостинг-индустрии, команда разработчиков «Инферит ОС» сфокусировала усилия на создании надежной альтернативы CloudLinux для российских хостинг-провайдеров.

«Мы понимаем сложность ситуации для отечественных хостинг-компаний и стараемся оперативно реагировать на изменения рынка. ОС "МСВСфера" уже предоставляет ключевой функционал для хостинг-провайдеров: изоляцию файлов пользователей, ограничение потребления серверных ресурсов, а также совместимость с приложениями и сервисами, работающими на базе RHEL, CentOS и других дистрибутивов этого семейства. В октябре 2024 г. мы планируем выпустить специализированную хостинговую редакцию ОС "МСВСфера". В ней будет реализована система изоляции файловой системы пользователей, а также лимитирование потребления ресурсов сервера и выдачи статистики — функционал, востребованный в индустрии хостинга. Это решение поможет оптимизировать рабочие процессы провайдеров и улучшить управление ресурсами. ОС "МСВСфера" предлагает хостинг-провайдерам ряд преимуществ. Использование отечественного ПО снижает зависимость от зарубежных решений. Десятилетний цикл поддержки продукта включает регулярные обновления и патчи безопасности, что способствует стабильности и защищенности инфраструктуры. Важно отметить совместимость операционной системы "МСВСфера" с контрольной панелью ISPmanager. На данный момент наша ОС — единственное отечественное решение с такой интеграцией, что упрощает управление и администрирование для пользователей. Мы собираемся активно дорабатывать нашу ОС на основе запроса рынка. Наша цель — создать надежную и эффективную операционную систему, отвечающую потребностям российской хостинг-индустрии», — сказал Александр Швецов, «Инферит ОС».

С 2023 г. «Инферит», ГК Softline отвечает за полный цикл разработки и развития ОС «МСВСфера», обеспечивая соответствие продукта потребностям российских пользователей и предоставляя техническую поддержку на территории страны. ОС «МСВСфера», включенная в реестр российского ПО, является доверенным решением для импортозамещения. Над проектом работает команда специалистов с обширным опытом создания Linux-дистрибутивов, которые участвовали в проектах Alma Linux OS, CloudLinux OS, ASPLinux, RFRemix и Black Cat Linux. Весной 2024 г. вышла версия «МСВСфера» 9, обладающая высокой совместимостью с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux. Новое решение, разрабатываемое командой «Инферит ОС» на базе ОС «МСВСфера» 9, призвано удовлетворить ключевые запросы российских хостинг-провайдеров и обеспечить стабильность их бизнес-процессов.