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iFellow представила «умный» сервис для подбора персонала

ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, запустила облачный сервис «Наймус» для ранжирования кандидатов на основе передовых алгоритмов искусственного интеллекта. С его помощью компании смогут улучшить качество рекрутинга и в 3 раза ускорить процесс найма.

Облачный сервис «Наймус» использует нейросети для выявления наиболее релевантных кандидатов. Алгоритмы сопоставляют описание вакансии и резюме соискателей, присваивая кандидатам баллы соответствия на основании анализа их опыта и навыков. В итоге формируется приоритетный список соискателей с обоснованием ранжирования: система объясняет, за что начислены баллы в каждом случае, и почему считает кандидата подходящим.

Если кандидат не соответствует требованиям, сервис указывает, по каким причинам. Прозрачные и обоснованные выводы проведенного анализа предоставляют специалистам отдела кадров возможность принимать окончательное решение.

Таким образом, «умный» помощник отсеивает нерелевантные резюме и позволяет фокусироваться на подходящих кандидатах. Рекрутеры могут сразу начинать общаться с потенциальными сотрудниками, не тратя время на вычитывание и фильтрацию огромного количества документов.

«Наймус» может быть полезен рекрутерам и нанимающим менеджерам из разных отраслей, особенно — в сфере ИТ. Компания iFellow имеет большой опыт найма высококвалифицированных ИТ-специалистов, поэтому «Наймус» способен анализировать, в том числе, узкоспециализированные технические навыки.

«Точечный подбор кадров в компаниях любой отрасли занимает много времени и требует специализации от рекрутеров. А в небольших компаниях такой специализации в рекрутменте может не быть совсем. Задачу понимания контекста вакансии и мэтчинга его с резюме большого числа кандидатов упрощает “Наймус”. Сервис способен анализировать любые требования и компетенции. Кроме этого, продукт может быть полезен независимым рекрутерам и консультантам в сфере HR, а также кадровым агентствам и аутсорсинговым компаниям. Сервис помогает им успешно находить высококвалифицированных специалистов в различных отраслях и закрывать сложные вакансии за минимальное время», — сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса iFellow.

Сервис функционирует в облаке, что обеспечивает гибкость и доступность из любой точки мира. Зарегистрированным пользователям предоставляется бесплатный демо-доступ, включающий 20 запросов к сервису, чтобы пользователи могли оценить его удобство в работе и скорость ранжирования.

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