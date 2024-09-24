Группа «М.Видео-Эльдорадо» начала выдачу предзаказов iPhone 16

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, начала выдачу предзаказов смартфонов серии iPhone 16. Первой свой заказ получила жительница Москвы – она приобрела iPhone 16 Pro на 256 Гб в цвете Desert Titanium. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Спрос на новые модели велик: предзаказы на базовую модель iPhone 16 за первые 1,5 недели более чем в два раза превышают спрос на iPhone 15. Также заметен большой интерес к Pro-моделям, спрос на них на 18% больше, чем в 2023 г. Большой популярностью пользуется модель iPhone 16 Pro на 256 Гб. В смартфонах iPhone 16 Pro Max 61% потребителей выбирают версию на 256 Гб.

Цены на iPhone 16 в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо»: iPhone 16 (128 GB) —112,9 тыс. руб.; iPhone 16 (256 GB) — 125,9 тыс. руб.; iPhone 16 (512 GB) — 149,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro (128 GB) — 152,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro (256 GB) — 165,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro (512 GB) —199,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro (1 TB) — 224,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro Max (256 GB) — 189,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro Max (512 GB) — 219,9 тыс. руб.; iPhone 16 Pro Max (1 TB) — 249,9 тыс. руб.

Покупатели могут оформить предзаказ с кэшбеком 30% и рассрочкой без первоначального взноса и переплат на 24 месяца на все представленные новинки Apple — iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, новое поколение часов — Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, наушники AirPods 4 и AirPods Max. Все устройства доступны с официальной гарантией один год.