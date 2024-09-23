CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В «МегаФоне» назвали топ-5 популярных туристических локаций Таганрога

Россияне стали чаще приезжать в приморский город Ростовской области. Количество путешественников, посетивших родину Чехова минувшим летом выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики оператора проанализировали активность абонентов в интернете и составили рейтинг самых «прокачанных» территорий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Фаворитами у визитеров традиционно стали «чеховские» места. Треть туристов начинают знакомство с Таганрогом с посещения домика Чехова, а также одноименного литературного музея, расположенного в здании бывшей мужской классической гимназии, в которой учился русский писатель.

Вторую позицию рейтинга занимает территория морского порта — старейшего на юге России в бассейне Азовского моря. Отсюда открывается живописный вид на Таганрогский залив. Так, летом 2024 г. в этой локации гости потратили 9 ТБ дата-информации, что сопоставимо с отправкой свыше 1,6 млн фотографий в соцсети и мессенджеры.

В тройку лидеров также вошел Приморский парк. Здесь находятся старинные якоря времен Петра I, поднятые со дна Азовского моря. В рекреационной зоне приезжие расходовали более 3 ТБ трафика, равных восьми месяцам безостановочного показа советского историко-биографического фильма о русском императоре.

На четвертой и пятой строчке по популярности у приезжих — 200-летняя Каменная лестница и Пушкинская набережная. Визитеры здесь расходовали 1,5 ТБ данных. Такого объема хватит, чтобы распечатать 380 тыс. фотографий достопримечательностей города и устелить ими десять раз ступени старинного сооружения.

47% гостей приезжают в Таганрог из других регионов, четверть из них — москвичи. Также на родине Чехова чаще других бывают петербуржцы, волгоградцы, самарцы и жители Кубани. Особенно вырос интерес к городу у абонентов из Алтайского, Камчатского и Забайкальского краев. Число путешественников из отдаленных уголков страны выросло на 91%.

«Мы следим за нагрузкой на сеть и при необходимости расширяем телеком-инфраструктуру. В этом году инженеры ввели в эксплуатацию новые базовые станции в исторической части Таганрога, в результате чего скорость мобильного интернета выросла до 80 Мбит/с. Также специалисты модернизировали объекты связи и запустили дополнительный среднечастотный слой LTE по всей территории населенного пункта, что позволило большему числу абонентов одновременно выходить в Сеть без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Помимо проведенных работ в излюбленных туристических локациях, оператор установил новое телеком-оборудование в спальном районе Таганрога, что позволило увеличить емкость сети 4G на 15% и ускорить передачу мобильных данных до 25%. Теперь местные и гости даже на окраине города пользуются цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с, что сопоставимо с отправкой десяти фото в семейный чат за десять секунд.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

«Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: