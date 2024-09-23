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Сделано на «Микроне»: первый отечественный UHF чип с дальностью до 14 метров

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представил новую отечественную UHF микросхему для радиочастотных идентификационных (RFID) меток, предназначенных для маркировки. Первый российский UHF чип с дальностью считывания до 14 м готов к серийному производству. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Микросхема М25v4 разработана «Микроном», работает на частоте 867 МГц, имеет пользовательскую память 64 бит, память EPC (электронный код продукта) 192 бит, достаточную для записи уникального идентификатора или иных характеристик маркированного объекта. В составе метки считывается на расстоянии до 14 м на различных поверхностях со стабильными параметрами, в том числе при внешнем воздействии, и соответствует самым высоким требованиям безопасности рынка идентификации.

Функциональные возможности микрочипа позволяют применять его для решения широкого спектра задач цифровизации производственных и бизнес-процессов, сквозной аналитики и прикладных технологических решений.

«На 100% отечественная разработка позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории Российской Федерации для обеспечения технологического суверенитета страны. Микросхема готова к серийному производству и успешно заменит аналоги зарубежных производителей. Производство меток с новым чипом запланировано на 2025 г.», — сказал Анатолий Резник, директор по прикладным изделиям РЧ-идентификации АО «Микрон».

«Микрон» имеет собственную RFID лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот, что позволяет учитывать индивидуальные требования заказчика при нестандартных задачах и материалах, а также собственное серийное производство RFID продукции – в продуктовой линейке более 200 видов различных меток и модификаций с разным набором технических характеристик и свойств, в зависимости от задач, условий и сценариев применения.

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