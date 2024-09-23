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Пройти учебный курс по CommuniGate Pro можно в Бауманском учебном центре «Специалист»

Бауманский учебный центр «Специалист» обновил практический курс «Построение корпоративных коммуникаций на CommuniGate Pro. Знакомство с платформой». Курс преподается очно и онлайн.

«Специалист» отмечает, что CommuniGate Pro на несколько порядков превосходит конкурентов, и рекомендует курс системным администраторам в компаниях любого масштаба, ИT-директорам, сотрудникам интеграторов.

Слушатели осваивают версию CommuniGate Pro 6.3.36. Курс рассчитан на 16 академических часов работы с преподавателем и 8 академических часов самостоятельной работы слушателей.

В программу обучения входит: развертывание сервера Communigate Pro на минимальной инфраструктуре; политика защиты от спама и подбора паролей; настройка DNS сервера для различных стандартных протоколов; создание голосового меню с произвольной иерархией; подключение Communigate Pro к SIP-провайдеру или PSTN-шлюзу; аутентификация пользователей в Active Directory; добавление изменения в стандартные веб-интерфейсы Communigate Pro.

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