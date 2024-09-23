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«МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 населенных пунктов Среднего Урала

Около 7 тыс. жителей малых населенных пунктов Свердловской области получили доступ к передаче данных в смартфонах и голосовой связи с помощью технологии звонков VoLTE. Специалисты «МегаФона» провели работы в более 30 небольших поселениях в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу вошли населенные пункты средней численностью от 200 до 500 человек в 20 городских округах региона. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит жителям стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы с комфортом скачивать информацию даже в часы наибольшей загрузки.

Скорость передачи данных в смартфонах абонентов теперь может достигать 30 Мбит/с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах.

В частности, работы были проведены в деревнях Верх-Тиса и Лямпа Ачитского городского округа, селах Мелкозерово и Останино Алапаевского городского округа, деревнях Катарач и Речелга Пышминского городского округа, селе Верхняя Ослянка и деревне Усть-Утка около Нижнего Тагила, а также в селе Барабановское Каменского городского округа и других поселениях.

«Благодаря проведенным мероприятиям жители Свердловской области в малых населенных пунктах получили доступ к устойчивому 4G-сигналу. Существенный объем работ наши специалисты провели в Талицком городском округе, где развернули сеть сразу в пяти поселениях», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

С начала 2024 г. инженеры «МегаФона» провели модернизацию более 1000 телеком-объектов в регионе.

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