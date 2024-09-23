Lumxs обновила систему бизнес-аналитики Luxms BI до версии 10.1

Компания Lumxs объявила о выпуске обновления российской системы бизнес-аналитики Luxms BI версии 10.1.

В версию 10.1 Luxms BI вошли три новых типа визуализаций: «Граф», «Облако слов» и «Диаграмма Мекко».

Диаграмма «Граф» позволяет визуализировать связи между объектами. С ее помощью можно легко выявлять ключевые узлы и связи, которые сложно было бы заметить в таблицах;

Диаграмма «Облако слов» подходит для анализа текстовых данных, она позволяет быстро выявить наиболее часто используемые слова в больших текстовых массивах, таких как отзывы клиентов, комментарии пользователей или результаты опросов;

Диаграмма «Мекко» предназначена для представления многомерных данных и подходит для сравнения групп и влияния категорий внутри каждой.

В версии 10.1 значительно расширены возможности работы с переменными. Пользователи получили доступ к продвинутому интерфейсу для самостоятельной и очень гибкой настройки. Пока это реализовано в дэше “What if”, но скоро будет работать по всей системе. Теперь пользователи могут: создавать и использовать переменные разных типов, как числовые, так и строковые, делая анализ более гибким; использовать удобные переключатели для выбора одного из двух значений переменной. При этом под каждым переключателем можно добавить описание, которое объясняет, что именно происходит при его использовании; применять продвинутые настройки отображения: растягивать элементы, выбирать горизонтальное или вертикальное расположение, менять шрифты, цвета, размеры и стиль заголовков и описаний переменных.

В новой версии большое внимание уделено улучшению интерфейса и пользовательского опыта для повышения удобства работы. Поменялся дизайн конструктора, теперь он стилизован под всю систему, что делает работу с ним привычной и более удобной. Экран ресурсов также был переработан. Файлы можно загружать методом drag-and-drop, организовывать их по папкам, использовать поиск и просматривать превью в удобном формате. Кастомизировать интерфейс можно теперь и с помощью иконок для дэшбодов: можно выбрать из стандартных изображений или загрузить свои собственные иконки в экран ресурсов и использовать их для обозначения дэшбордов. Добавлен экран «Поделиться» дэшбордом или дэшем, который учитывает права доступа. Готовую ссылку можно сразу упаковать в формате iframe для последующей вставки на сайт: функция особенно полезна для интеграции в корпоративные порталы и внешние ресурсы

В версии 10.1 был и ряд функциональных улучшений: детализированы права доступа пользователей: теперь есть возможность точно настроить, кто может просматривать и скачивать отдельные дэши. Это важная возможность для более гибкого управления доступом к аналитике и защите конфиденциальных данных; в управляющий дэш добавлена возможность выбора временного интервала: не только конкретной даты, но и точного времени. Например, можно исследовать продажи не только по сезонам, но и по часам работы, выявляя пики клиентской активности или используя результаты анализа для оптимизации работы персонала; в плоскую таблицу по аналогии с Pivot table добавлены внутренние фильтры. Эта функция будет полезна для работы с большими таблицами, где необходимо фильтровать данные по множеству параметров; при создании источников данных из CSV-файлов есть опция указания типа разделителя, что особенно важно для работы с файлами из разных систем и с различными форматами; есть возможность добавить подзаголовок к дэшу, а в него – LPE-выражения. Это позволяет лучше структурировать информацию и облегчает восприятие дэша.

Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса ГК Luxms, сказал: «Релиз 10.1 направлен на расширение функционала и улучшение пользовательского опыта, предоставляя пользователям еще больше возможностей для качественного анализа данных».