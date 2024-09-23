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Компания «Раздолье» автоматизировала производство, некогда производившее камеры для снарядов легендарной «Катюши»

Компания «Раздолье» завершила проект автоматизации одного из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса — Научно-производственного предприятия «Салют». Проект реализован на базе российской ERP-системы «1С:ERP Управление предприятием 2» и полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым к исполнению государственного оборонного заказа. Об этом CNews сообщили представители компании «Раздолье».

Благодаря поэтапному внедрению комплексного решения, организация смогла значительно повысить качество учета, снизить количество ошибок, уменьшить пересортицу и сократить время подготовки корпоративной отчетности. Кроме того, была достигнута высокая степень прозрачности расчета себестоимости продукции, что является важным аспектом в условиях жесткого контроля за исполнением ГОЗ.

Предприятие «Салют», основанное в 1942 г., внесло значительный вклад в обороноспособность страны, производя продукцию военного назначения, участвовало в космических проектах. Сегодня оно продолжает работать в различных государственных программах.

Проект автоматизации включал несколько ключевых этапов: функциональное моделирование процессов, доработку функционала, первоначальную настройку системы, обучение пользователей и опытную эксплуатацию. Благодаря профессиональному подходу компании «Раздолье», внедрение прошло успешно и без сбоев.

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