Группа компаний IBS и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве

ИТ-сервисная компания IBS и автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») договорились о взаимодействии в сфере развития импортозамещения систем управления ресурсами. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Стратегическое партнерство IBS и АНО «НЦК ИСУ» направлено на создание конкурентоспособных российских систем управления ресурсами (СУР), не уступающим зарубежным аналогам по функциональности, надежности, безопасности и возможностям масштабирования.

Основные направления сотрудничества будут включать содействие в создании и развитии отечественных СУР для государственных корпораций и крупных предприятий, обеспечении технологической независимости в области систем управления ресурсами, устранении нехватки кадров и развитии профессиональных компетенций. Кроме того, взаимодействие запланировано в контексте разработки архитектурных стандартов для систем управления ресурсами, методологической поддержки и внедрения российских СУР.

В рамках соглашения о сотрудничестве группа компаний IBS и АНО «НЦК ИСУ» намерены привлекать производственные, научные и образовательные учреждения для достижения поставленных целей. IBS будет активно участвовать в совещательных органах и рабочих группах, а также предоставлять экспертную и методологическую поддержку в разработке СУР.

«В условиях текущих вызовов важно создавать и развивать качественные российские СУР, которые будут не только обеспечивать технологический суверенитет, но и отвечать актуальным запросам бизнеса, а также самым высоким требованиям пользователей, включая надежность и безопасность. Сотрудничество с АНО «НЦК ИСУ» — важный шаг на пути к развитию конструктивного диалога между бизнесом, профессиональным сообществом и органами власти в целях построения эффективной экосистемы для развития российских информационных систем управления ресурсами», — отметил директор департамента стратегических программ, директор по развитию ERP-решений IBS Дмитрий Васильев.

«Главная задача нашей организации — консолидировать компетенции крупнейших отечественных компаний для создания в довольно сжатые сроки национальной системы управления ресурсами корпоративного уровня. Благодаря глубокой технологической и отраслевой экспертизе IBS, большому опыту внедрения и кастомизации СУР, а также пониманию тонкостей при масштабируемости ИТ-решений на крупных предприятиях, мы сможем быстрее прийти к созданию по-настоящему качественного программного продукта, соответствующего высоким требованиям отечественного рынка», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.