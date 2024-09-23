eXpress-переход за три недели: инвестиционный фонд внедряет корпоративный суперапп

В 2023 г. началось внедрение корпоративного супераппа eXpress у частного инвестиционного фонда, осуществляющего прямое управление активами, Evermount Capital Group. На 2025 г. заказчик запланировал масштабировать решение на всю компанию – 200 пользователей. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

До внедрения единого корпоративного инструмента коммуникации в компании был настоящий «зоопарк» инструментов, от западного Zoom до публичного мессенджера Telegram. В соответствии со стратегиями цифровой независимости бизнеса руководство компании приняло решение упорядочить корпоративные коммуникации и перевести их на платформу с единой точкой входа для пользователей. Бизнес-критичным требованием к новому корпоративному приложению стали гарантии безопасности при обмене конфиденциальной информацией.

Приоритетным вариантом на замену стала платформа eXpress, которая обеспечивает защищенную коммуникацию благодаря следующим механизмам: 3FA через три независимых канала; технология криптоконтейнера; режим повышенной конфиденциальности; интеграция с корпоративными DLP (InfoWatch, Solar Dozor) и SIEM; предпроверка потоковым антивирусом всех поступающих файлов.

Наличие государственного сертификата ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, подтверждающего ИБ-стандарты в eXpress, также стало одним из плюсов при выборе вендора.

«Мы тщательно изучили рынок корпоративных коммуникаций, прежде чем начали тестировать eXpress. При знакомстве с продуктом не возникло сложностей и критичных замечаний, что и стало основным аргументом в его пользу. Проще говоря, мы в данный момент не видим серьезных конкурентов eXpress на рынке. Дополнительным преимуществом продукта является его динамичное развитие, разработчики добавляют новые удобные возможности, прислушиваются к пожеланиям заказчиков», – отметил ИT-директор Evermount Capital Group Дмитрий Позняков.

Внедрение продукта проходило в кратчайшие сроки – тестовые лицензии на серверах компании развернули за две недели и после успешного тестирования в течение еще одной недели развернули платформу для всех сотрудников, участвующих в пилотном проекте. Скорость реакции на заявки пользователей на этом этапе, а также удобные инструкции и документы по продукту стали залогом быстрого и эффективного запуска.

В данный момент в компании используют основные возможности eXpress как корпоративного супераппа: чаты и каналы с функциями создания веток обсуждения и реакциями, ВКС-сервисы для звонков в командах и мини-приложения Email SmartApp и «Календарь SmartApp» для удобства рабочего взаимодействия. Также в инвестиционном фонде ожидают запуска собственного корпоративного файлового хранилища на базе eXpress для организации единого безопасного рабочего пространства.

«Считаем eXpress высококачественным и эффективным продуктом, используем как инструмент операционной деятельности. Благодарим за высокий уровень сервиса поддержки. eXpress позволяет не только решать текущие рабочие задачи, но и быстро адаптируется под высокие скорости наших проектов и решений», – сказал генеральный директор Evermount Capital Group Антон Чертков.