CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

eXpress-переход за три недели: инвестиционный фонд внедряет корпоративный суперапп

В 2023 г. началось внедрение корпоративного супераппа eXpress у частного инвестиционного фонда, осуществляющего прямое управление активами, Evermount Capital Group. На 2025 г. заказчик запланировал масштабировать решение на всю компанию – 200 пользователей. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

До внедрения единого корпоративного инструмента коммуникации в компании был настоящий «зоопарк» инструментов, от западного Zoom до публичного мессенджера Telegram. В соответствии со стратегиями цифровой независимости бизнеса руководство компании приняло решение упорядочить корпоративные коммуникации и перевести их на платформу с единой точкой входа для пользователей. Бизнес-критичным требованием к новому корпоративному приложению стали гарантии безопасности при обмене конфиденциальной информацией.

Приоритетным вариантом на замену стала платформа eXpress, которая обеспечивает защищенную коммуникацию благодаря следующим механизмам: 3FA через три независимых канала; технология криптоконтейнера; режим повышенной конфиденциальности; интеграция с корпоративными DLP (InfoWatch, Solar Dozor) и SIEM; предпроверка потоковым антивирусом всех поступающих файлов.

Наличие государственного сертификата ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, подтверждающего ИБ-стандарты в eXpress, также стало одним из плюсов при выборе вендора.

«Мы тщательно изучили рынок корпоративных коммуникаций, прежде чем начали тестировать eXpress. При знакомстве с продуктом не возникло сложностей и критичных замечаний, что и стало основным аргументом в его пользу. Проще говоря, мы в данный момент не видим серьезных конкурентов eXpress на рынке. Дополнительным преимуществом продукта является его динамичное развитие, разработчики добавляют новые удобные возможности, прислушиваются к пожеланиям заказчиков», – отметил ИT-директор Evermount Capital Group Дмитрий Позняков.

Внедрение продукта проходило в кратчайшие сроки – тестовые лицензии на серверах компании развернули за две недели и после успешного тестирования в течение еще одной недели развернули платформу для всех сотрудников, участвующих в пилотном проекте. Скорость реакции на заявки пользователей на этом этапе, а также удобные инструкции и документы по продукту стали залогом быстрого и эффективного запуска.

В данный момент в компании используют основные возможности eXpress как корпоративного супераппа: чаты и каналы с функциями создания веток обсуждения и реакциями, ВКС-сервисы для звонков в командах и мини-приложения Email SmartApp и «Календарь SmartApp» для удобства рабочего взаимодействия. Также в инвестиционном фонде ожидают запуска собственного корпоративного файлового хранилища на базе eXpress для организации единого безопасного рабочего пространства.

«Считаем eXpress высококачественным и эффективным продуктом, используем как инструмент операционной деятельности. Благодарим за высокий уровень сервиса поддержки. eXpress позволяет не только решать текущие рабочие задачи, но и быстро адаптируется под высокие скорости наших проектов и решений», – сказал генеральный директор Evermount Capital Group Антон Чертков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

«Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: