Автоматизация удержания кандидатов в группе «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» перешла на более продвинутый уровень рекрутмента. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Главной целью запуска нового пилота было повышение процента укомплектованности розничного штата до 95% в условиях высокой конкуренции за персонал. Группа «М.Видео-Эльдорадо» работает в системе Skillaz с 2018 г., поэтому переход на новый уровень автоматизации рекрутмента проходил без дополнительных согласований и потери времени на этом. Новое решение внедрялось на базе продукта Skillaz. Подбор, куда входят автоматические поиск кандидатов, публикация вакансий и сбор откликов, а также интеграция с более, чем десятью job-бордами и другие полезные функции.

В октябре 2023 г. началось развитие текущей системы подбора с целью создать более продвинутое решение. В связи с «горячим» сезоном необходимо было внедрить новые инструменты автоматизации как можно быстрее.

В результате получилось: укомплектовать розничный штат на 95%; сфокусироваться на удержании кандидатов в воронке подбора; оптимизировать работу отдела подбора ввиду разделения команды на два направления: ресеч-центр и рекрутмент.

Проект получился таким эффективным благодаря тому, что у компании уже были автоматизированы стандартные процессы рекрутмента, имелась большая накопленная база кандидатов, а также достаточное количество ресурсов для пилотирования.

С помощью внедрения IP-телефонии удалось качественно и быстро работать с кандидатами, попадающими в воронку подбора. Использовался набор коммуникационных технологий и методов, которые обеспечивают традиционные для телефонии функции, такие как автоматический набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение. Тем самым рекрутеры: увеличили скорость работы с кандидатами; повысили конверсию с откликов в оформление; увеличили количество кандидатов в воронке.

Для того, чтобы работа с IP-телефонией была максимально эффективной, команду подбора разделили на две: ресечеров и рекрутеров. Ключевая задача ресечера – оперативная работа с откликом кандидатов, рекрутер же выполняет задачу HR-маркетолога.

Для ресечеров выделен ресеч-центр, где обрабатываются отклики кандидатов. Они отвечают за стандартные процессы массового найма в системе Skillaz. Центр обеспечен интеграцией IP-телефонии со Skillaz, чтобы все отклики от кандидатов автоматически попадали в прозвон.

Рекрутеры сфокусированы на формировании потока кандидатов и профессиональном подборе. Они: управляют источниками привлечения персонала; на основе аналитических данных определяют эффективный период для публикации вакансии; изучают, какие каналы наиболее релевантны для конкретного города или профиля; работают one-to-one с кандидатами по сложным позициям.

Благодаря разделению команды удалось оптимизировать работу и сфокусировать сотрудников на конкретной задаче.

Еще один важный инструмент, который был внедрен – это чат-боты, которые автоматически напоминают о собеседовании и могут его перенести. С помощью них ресечеры забирают в обработку тех кандидатов, которые не продвинулись дальше пройденного этапа. Помимо удержания кандидатов компания также фокусируется на удержании сотрудников. чат-боты помогают команде оценивать качество пути кандидата по итогам собеседования, что позволяет оперативно скорректировать неточности в процессе.

В планах компании внедрить полностью автоматизированную технологию предиктивной телефонии. Это умная система, которая автоматически прозванивает тех, кто ранее не ответил на звонок или сообщение рекрутера. В дальнейшем список таких кандидатов будет составляться автоматически благодаря заданным критериям и приоритетам, после чего начинается прозвон. В случае ответа система переводит звонок на работника. В разработке находится двусторонняя интеграция между модулями системы, которая позволит полностью автоматизировать процесс к началу высокого сезона.

За месяц 25 тыс. кандидатов проходит через Skillaz, из них оформляется тысяча сотрудников. Подключение IP-телефонии помогло сократить потери входящих звонков в шесть раз и увеличить количество исходящих звонков в три раза. Количество приглашенных на собеседование увеличилось в два раза: в среднем с 15 до 27 кандидатов в день на одного специалиста.

Юлия Гультяева, ex Head of HR Tech product группы «М.Видео - Эльдорадо»: «Мы выстраиваем сложную архитектурную схему, дополняя Skillaz целой серией интеграций. За счёт этого соискатели имеют точку контакта с сотрудником команды подбора или с нашими автоматическими инструментами – происходит наполнение EJM разными сценариями взаимодействия кандидата и компании. Такой подход позволяет нам не только обеспечивать лучшие результаты для бизнеса, но еще иметь возможность выстраивать сквозную аналитику по процессу, чем мы сейчас и занимаемся».

Светлана Барсукова, руководитель управления по привлечению и подбору персонала группы «М.Видео - Эльдорадо»: «В условиях современного рынка труда автоматизация процессов рекрутмента становится ключевым инструментом для повышения эффективности подбора персонала. Наш опыт показывает, что внедрение новых технологий может значительно улучшить работу отдела подбора персонала».

Разделение ролей и внедрение новых инструментов позволило оптимизировать работу отдела и сфокусировать сотрудников на конкретных задачах. Планы по дальнейшей автоматизации являются еще одним шагом к совершенствованию процесса рекрутмента. Однако важно помнить, что внедрение новых технологий требует тщательного планирования и адаптации под конкретные потребности компании.

Анастасия Голубева, руководитель направления по привлечению персонала группы «М.Видео - Эльдорадо»: «Важно отметить, что успешное создание ресеч-центра стало возможным благодаря использованию Skillaz, грамотному выбору инструментов автоматизации и квалифицированной реализации проекта. За счет IP-телефонии, чат-ботов и внедрения новых ролей удалось выстроить эффективный процесс работы с откликами кандидатов и минимизировать риск потери потенциальных сотрудников. Наш опыт может стать примером для других компаний, стремящихся улучшить свои процессы подбора и снизить затраты на поиск новых сотрудников».