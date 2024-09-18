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«К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-интегратор «К2Тех» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о планах по совместному продвижению CRM-практики на рынке. «К2Тех» будет заниматься внедрением и сопровождением CRM-решения (Customer Relationship Management, решения для управления взаимоотношениями с клиентами) на базе платформы SimpleOne. Стратегическое партнерство разработчика и интегратора ускорит переход российского бизнеса на отечественные решения по автоматизации сложных продаж с длинным циклом сделки.

Решение SimpleOne B2B CRM предназначено для управления корпоративными продажами и маркетингом в сегменте B2B. Возможности SimpleOne помогут бизнесу на всех этапах цикла продаж и позволят разрабатывать и использовать маркетинговые материалы по сделкам. Архитектура платформы подходит для масштабирования под большое число пользователей без потери скорости работы. CRM-решение легко кастомизируется под изменяющиеся потребности заказчика и позволяет учитывать аспекты сложной бизнес-логики.

«SimpleOne уже долгое время поддерживает крепкие партнерские отношения с «К2Тех». Совместными усилиями мы реализовали множество успешных проектов по внедрению ITSM и ESM-систем. Экспертиза «К2Тех» как интегратора позволяет оперативно внедрять наши решения и поддерживать их ценность для заказчика в условиях быстро меняющихся технологий и рыночных условий», – сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

«К2Тех» развивает подходы по оптимизации операционной деятельности среди крупных и средних предприятий: в портфеле компании более 100 успешных кейсов управления технологиями и бизнес-ресурсами в организации. Пятнадцатилетний опыт внедрения и сопровождения систем позволяет оперативно автоматизировать процессы, учитывая особенности бизнес-заказчика.

«Нас с SimpleOne связывает долгая и продуктивная история сотрудничества. Совместное внедрение CRM-решений – это новая глава, которая логично открывается на фоне текущей рыночной ситуации. Мы в «К2Тех» понимаем, что российские платформы автоматизации хорошо зарекомендовали себя, вендорские решения успели подтянуться до уровня потребностей бизнеса, и все больше компаний внедряют отечественные решения в свой контур. Мы верим, что синергетический эффект нашей деятельности позволит клиентам не только закрыть текущие потребности, но и с уверенностью смотреть в будущее и смело реализовывать самые последние тренды», – отметил эксперт CRM-практики «К2Тех» Алексей Верещагин.

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