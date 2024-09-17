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За три месяца МТС заблокировала на Сахалине почти 6 млн спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Сахалинской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений МТС за июнь-август заблокировала более 5,8 млн вызовов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым «урожайным» на спам-звонки летним месяцем 2024 г. в Сахалинской области стал июль - более 2,1 млн нежелательных вызовов заблокировано за этот период. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила около 11 секунд.

Через телефонные обзвоны на Сахалине чаще всего продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями и финансовые организации, кроме того, звонят коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители сферы недвижимости, фитнеса и туризма, а также госорганизации. Антиспам-защита не только экономит время своим пользователям, отвечая за них на звонок или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Спамеры регулярно беспокоят жителей Сахалинской области назойливыми звонками. Справляться с ними помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками, что помогает сохранить свои средства в безопасности. Именно поэтому популярность сервиса МТС «Защитник», блокирующего спам-звонки, стабильно растет», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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