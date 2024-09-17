vStack и «Импульс Телеком» объявили о начале сотрудничества

vStack, ведущий разработчик российской гиперконвергентной платформы корпоративного уровня, и «Импульс Телеком», эксперт в области ИТ-решений и системный интегратор, объявляют о заключении партнерского соглашения. Это сотрудничество расширит портфель предложений «Импульс Телеком» в области инфраструктурного ПО и виртуализации, а также укрепит позиции обеих компаний на рынке информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители vStack.

«Импульс Телеком» станет предоставлять клиентам высокопроизводительное гиперконвергентное решение vStack HCP. Оно необходимо для создания виртуальных дата-центров корпоративного уровня и объединяет в себе вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями.

Евгений Карпов, генеральный директор vStack, сказал: «Партнерство с «Импульс Телеком» — это важный шаг в развитии нашей компании. Совместными усилиями мы сможем предложить клиентам передовые решения для создания эффективной и надежной ИТ-инфраструктуры. Наша платформа vStack HCP в сочетании с экспертизой «Импульс Телеком» позволит заказчикам успешно решать задачи цифровой трансформации и импортозамещения».

Коммерческий директор «Импульс Телеком» Илья Мамлеев сказал: «Мы рады начать сотрудничество с vStack. Их платформа виртуализации хорошо дополняет наши текущие предложения и отвечает запросам наших клиентов. Объединив наш опыт с решениями vStack, мы сможем предложить клиентам более гибкие и эффективные инструменты для развития их ИТ-инфраструктуры. Это партнерство — логичный шаг в нашем стремлении предоставлять качественные и современные решения для бизнеса».

Платформа vStack HCP предлагает широкий спектр сценариев использования, включая создание программно-определяемых ЦОДов, инфраструктуру для удаленных офисов и среды разработки и тестирования.