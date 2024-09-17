SL Soft внедряет программных роботов Robin в Иркутской нефтяной компании

19 программных роботов, разработанных на базе платформы Robin от SL Soft, внедрены в девяти филиалах Иркутской нефтяной компании (ИНК). С помощью Robin ИНК автоматизирует рутинные процессы, экономит время сотрудников, а также исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Еще 16 роботов находятся в разработке — ИНК планирует внедрить их в дочерние компании. В стратегии развития ГК Softline учтен растущий спрос на автоматизацию бизнеса: группа усиливает направление разработки собственного ПО и ориентируется на поставку импортозамещающих решений для цифровой трансформации предприятий и холдингов.

В отделе бухгалтерии роботы полностью автоматизируют работу с электронным документооборотом: регистрируют, сверяют и проводят счета-фактуры в «1С: Бухгалтерия», формируют и отправляют документы 180 контрагентам, предоставляют сведения для ИФНС. Например, в компанию ежедневно поступает от 100 до 200 счетов-фактур — теперь роботы оперативно анализируют и проводят акты, а в случае выявления расхождений отправляют оповещение бухгалтеру для исправления.

Программные роботы Robin также оптимизировали работу отдела снабжения, в котором количество рутинных задач ежегодно возрастало — с 2021 г. объем отгрузок в ИНК увеличился на 84%. Компании было необходимо сократить длительность сложного процесса согласования с поставщиками, который состоял из пяти этапов. Теперь специалистам требуется лишь создать акт и отправить его цифровому ассистенту по заданному маршруту. Робот сам поэтапно согласует документ с сотрудниками. По словам Анастасии Разумовой, начальника отдела сопровождения сделок ИНК, автоматизация за полгода сэкономила порядка 44 рабочих дней или 9 рабочих недель, что позволило контролировать весь процесс отгрузок без увеличения штата компании.

«В первую очередь мы решили роботизировать бизнес-процессы бухучета и снабжения. Количество наших контрагентов постоянно увеличивается, поэтому, с учетом возросшего числа задач, мы постарались не перегружать наших специалистов, а облегчить их работу с помощью цифрового ассистента Robin. Мы планируем масштабировать роботов и на другие отделы и филиалы ИНК», — отметили в Иркутской нефтяной компании.

«Программные роботы на базе платформы Robin становятся универсальным корпоративным инструментом для многих российских организаций. Руководство ИНК понимает, что цифровой ассистент не заменяет сотрудников, а освобождает их время для более интеллектуальных задач. Мы ценим такой подход и уверены в продолжительном сотрудничестве», — сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft.