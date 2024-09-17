«Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов с API для нового уровня работы с макросами

Редакторы «Р7-Офис» в свежей версии стали еще более удобными и функциональными: существенно расширен API редакторов, что дает новые варианты применения макросов, появились новые опции сортировки в сводных таблицах, а в редакторе таблиц стало больше аналитических возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Расширение API пригодится пользователям, которые часто используют в своей работе макросы для упрощения рутинных операций с документами: благодаря новым API их можно сделать более функциональными. Разработаны API DocumentOpen, позволяющие запускать макросом те или иные операции после открытия документа, API DocumentBeforePrint — для выполнения команд перед печатью, и API DocumentBeforeSave — для действий с файлом перед сохранением документа.

Другие важные нововведения касаются редактора таблиц. Реализована функция отображения формул в таблицах, которая дает возможность оперативно взглянуть на все формулы в ячейках таблицы, что бывает очень полезно для проверки правильности вычислений. Это намного удобнее, чем проверять формулы одну за одной, особенно, если их много. Делается в один клик — соответствующая кнопка появилась на вкладке «Формулы».

Стала удобнее и работа в сводных таблицах: в них доступна сортировка дней недели, что позволяет более гибко управлять представлением данных — полезно для отчётов, в которых требуется нестандартная последовательность дней недели (например, которая начинается с воскресенья). Также доступна обратная сортировка. Доступны новые возможности во вкладке «Данные», через кнопку «Настраиваемая сортировка».

По этой же кнопке во вкладке «Данные» теперь доступна функция создания настраиваемых списков для сортировки. Она дает возможность задать собственные критерии сортировки, отличающиеся от стандартных вариантов — по алфавиту или по убывающим/возрастающим значениям. Возможность пригодится пользователям, которые работают с большими массивами данных, которые требуют нестандартной последовательности.

Но это не все новшества. Также добавилась функция «Подбор цели» — можно менять значения в одной из ячеек, которая задействована в вычислениях для достижения нужного целевого значения в другой ячейке. Это удобный инструмент для решения обратных задач, когда необходимо выяснить, какое значение нужно ввести, чтобы получить требуемые значения. Функция позволяет существенно упростить работу с моделями данных и особенно востребована в финансовых вычислениях. Например, с ее помощью можно определить какой объем продаж необходим для достижения тех или иных показателей прибыльности.