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«МегаФон» ускорился в жилых кварталах Грозного

Изменения коснулись жителей спальных районов чеченской столицы. Здесь «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета на 10%. Благодаря модернизации телеком-оборудования значительно повысилась ёмкость сети в местах с плотной городской застройкой, что и позволило нарастить скорость в смартфонах пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный сигнал LTE покрывает не только многоэтажки, но и социальные учреждения, магазины, аптеки, спортивные и детские площадки. Скорость передачи данных в микрорайонах «Европейский», «Эсамбаева», «Солнечный» достигает 85 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы одновременно все жители одного четырнадцатиэтажного дома даже в часы пиковых нагрузок могли скачать до 10 фильмов в час или загрузить более 30 приложений на свои смартфоны и планшеты.

Спрос на высокие скорости интернета в городе подтверждает и увеличившийся объем трафика. За лето 2024 г. абоненты использовали около 7 ТБ данных — это на 38% больше год к году.

«Цифровые улучшения затронули 70 тыс. человек — жителей спальных районов Грозного. В этих местах мы наблюдаем стабильное потребление мобильного интернета и голосовой связи. В густонаселенных локациях модернизация сети делает онлайн-общение комфортнее, так как абоненты могут звонить, пользоваться банковскими сервисами и электронными государственными услугами, а также общаться в соцсетях, работать и обучаться онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Всего с начала 2024 г. специалисты оператора модернизировали более 100 телеком-объектов в Грозном. Изменения коснулись туристического центра республиканской столицы, садоводческих товариществ и пригорода.

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