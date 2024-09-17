«МегаФон»: Райдеры Приморья могут передавать больше гигабайт со спусков «Арсгоры»

Главную горнолыжную базу Приморского края — «Арсгора» — «МегаФон» подготовил к высокой интернет-нагрузке в новом сезоне. Инженеры улучшили покрытие 4G на территории всего комплекса. Любителям активного отдыха теперь будет комфортно выходить в Сеть в административных помещениях, кафе, раздевалках, а также на всех спусках, включая сноутюбинговую трассу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор запустил дополнительную базовую станцию, что позволило увеличить емкость существующей сети и обеспечить равномерное LTE-покрытие. Новый телеком-объект поддерживает стандарты 2G и 4G — абоненты могут пользоваться как голосовыми вызовами, так и высокоскоростным мобильным интернетом, в том числе для звонков по технологии VoLTE.

После изменения конфигурации телеком-сети средняя скорость передачи данных в районе «Арсгоры» увеличилась до 50 Мбит/с. Благодаря оптимальному распределению нагрузки пользователи смогут без ограничений делиться фото и видео в мессенджерах и социальных сетях, вести прямые трансляции и связываться по видеосвязи с родными и друзьями, а в случае необходимости обратиться за помощью. Емкости сети достаточно, чтобы одновременно пользоваться мобильным интернетом могло большое количество абонентов.

«Приморский край — это не только море и красивые пляжи, здесь можно получить яркие впечатления, в том числе и зимой. В сезон «Арсгора» притягивает тысячи лыжников и сноубордистов со всего Приморского края. Спуститься с сопки «Обзорной» в новогодние каникулы или на крупные спортивные мероприятия приезжают гости из соседних регионов. В такие периоды нагрузка на сеть вырастает в несколько раз. Для нас важно, чтобы пользователям было комфортно отдыхать и напитываться новыми впечатлениями, поэтому был выполнен апгрейд сети, после чего связь стала более доступной для любителей активного отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Помимо этого, расположение новой базовой станции позволяет жителям Арсеньева пользоваться качественной мобильной связью и после завершения горнолыжного сезона. В зону покрытия включены дачные участки рядом с базой «Арсгора», поэтому с весны до осени подключаться к 4G теперь удобно дачникам в СНТ «Заря».