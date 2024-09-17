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Число подписчиков опции «Алиса Про» достигло миллиона меньше чем за пять месяцев

С момента запуска в апреле 2024 г. опция виртуального ассистента «Яндекса» «Алиса Про» привлекла уже более миллиона подписчиков. Опция работает на самой мощной модели генеративной нейросети компании — сейчас это YandexGPT 3 Pro. Благодаря ей пользователи могут писать тексты на любые темы, находить ответы на вопросы о мире и создавать новые идеи. В рамках новой опции «Алиса» в умных колонках «Яндекса» помогает родителям привить ребенку полезные привычки, а детям — учиться и познавать мир в игровой форме.

«Алисой Про» пользуются специалисты из различных профессиональных областей: менеджеры и маркетологи, копирайтеры и SEO-специалисты, учителя и юристы, разработчики и аналитики, школьники и студенты. Около 65% запросов в чате с «Алисой» связаны с профессиональной сферой — например, виртуальный ассистент помогает придумывать и редактировать тексты для блога или социальных сетей, помогает с написанием кода или подготовкой реферата. В остальных случаях «Алиса» помогает разобраться в теме, дает советы или рекомендации.

«Алиса Про» пользуется популярностью и у аудитории родителей: каждый третий подписчик воспользовался детскими сценариями, включая образовательные игры и квесты, утренние зарядки, приготовление ко сну и многое другое. Всего в таких играх дети провели с «Алисой» более 240 тыс. часов.

В апреле 2024 г. «Яндекс» внедрил генеративную нейронную сеть в виртуального ассистента для всех пользователей, одновременно с этим представив опцию «Алиса Про».

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