CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

АЛРОСА переходит на приложение WorksPad

АЛРОСА, компания по добыче алмазов, приняла решение о внедрении приложения WorksPad, разработчиком которого является компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

WorksPad — это контейнер-приложение для защищенной мобильной работы: почта, календари, адресные книги, работа с файлами и документами, доступ к сетевым хранилищам, корпоративный браузер и т. д.

Специалисты АЛРОСА-ИТ (входит в АЛРОСА) выбирали программное обеспечение для смартфонов по 39 параметрам, главные из которых – информационная безопасность, защита информации от утечек, удобство для пользователей, повышение мобильности сотрудников, выполнение политики развития России по использованию не зависящих от импорта продуктов, зрелость ПО и его использование в крупнейших отечественных компаниях.

WorksPad уже прошел тестирование, АЛРОСА намерена использовать потенциал ИТ-продукта компании «РуПост» для дальнейшего развития своих мобильных решений и повышения эффективности работы.

«WorksPad обеспечивает сотрудников АЛРОСА полным набором офисных инструментов в едином защищенном контенере-супераппе на мобильных устройствах, что повышает мобильность и производительность сотрудников, снижает риски ИБ, в том числе, отчуждения корпоративной информации», — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).

«Мы рады, что компания АЛРОСА выбрала именно WorksPad как решение, на котором строится корпоративная мобильность и уверены в том, что это позволит не только обезопасить данные компании, но и повысить продуктивность и эффективность благодаря внедрению удобных мобильных рабочих мест сотрудников. Сам факт, что наш суперапп уже работает на мобильных устройствах нескольких тысяч сотрудников свидетельствует о том, что решение WorksPad способно стать основой для всех корпоративных мобильных коммуникаций», — сказал Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост» (входит в «Группу Астра»).

Между АЛРОСА и «Группой Астра» было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подписание состоялось 22 мая 2024 г. Компании договорились адаптировать стек решений «Группы Астра» к специализированным коммерческим цифровым сервисам и платформам АЛРОСА. Это будет способствовать повышению уровня технологичности программного обеспечения партнеров и эффективности его внедрения в российские ИТ-инфраструктуры для бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Куда сбежать программисту от падающих зарплат, чтобы не работать курьером. Найдена ИТ-сфера с хорошими деньгами

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

«Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/