АЛРОСА переходит на приложение WorksPad

АЛРОСА, компания по добыче алмазов, приняла решение о внедрении приложения WorksPad, разработчиком которого является компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

WorksPad — это контейнер-приложение для защищенной мобильной работы: почта, календари, адресные книги, работа с файлами и документами, доступ к сетевым хранилищам, корпоративный браузер и т. д.

Специалисты АЛРОСА-ИТ (входит в АЛРОСА) выбирали программное обеспечение для смартфонов по 39 параметрам, главные из которых – информационная безопасность, защита информации от утечек, удобство для пользователей, повышение мобильности сотрудников, выполнение политики развития России по использованию не зависящих от импорта продуктов, зрелость ПО и его использование в крупнейших отечественных компаниях.

WorksPad уже прошел тестирование, АЛРОСА намерена использовать потенциал ИТ-продукта компании «РуПост» для дальнейшего развития своих мобильных решений и повышения эффективности работы.

«WorksPad обеспечивает сотрудников АЛРОСА полным набором офисных инструментов в едином защищенном контенере-супераппе на мобильных устройствах, что повышает мобильность и производительность сотрудников, снижает риски ИБ, в том числе, отчуждения корпоративной информации», — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).

«Мы рады, что компания АЛРОСА выбрала именно WorksPad как решение, на котором строится корпоративная мобильность и уверены в том, что это позволит не только обезопасить данные компании, но и повысить продуктивность и эффективность благодаря внедрению удобных мобильных рабочих мест сотрудников. Сам факт, что наш суперапп уже работает на мобильных устройствах нескольких тысяч сотрудников свидетельствует о том, что решение WorksPad способно стать основой для всех корпоративных мобильных коммуникаций», — сказал Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост» (входит в «Группу Астра»).

Между АЛРОСА и «Группой Астра» было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подписание состоялось 22 мая 2024 г. Компании договорились адаптировать стек решений «Группы Астра» к специализированным коммерческим цифровым сервисам и платформам АЛРОСА. Это будет способствовать повышению уровня технологичности программного обеспечения партнеров и эффективности его внедрения в российские ИТ-инфраструктуры для бизнеса.