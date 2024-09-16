«Яндекс» запустил сервис автоматического планирования маршрутов для малого бизнеса

«Яндекс» запустил сервис «Маршрутизация Lite», который поможет небольшим компаниям автоматически планировать маршруты для курьеров, водителей, торговых представителей и других разъездных работников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый сервис ориентирован конкретно на потребности малого бизнеса и подойдет предпринимателям и небольшим компаниям со штатом разъездного персонала до пяти человек. Как правило, малому бизнесу часто приходится создавать маршруты вручную с использованием таблиц и картографических сервисов, что обычно занимает до трех часов и не позволяет распределять нагрузку равномерно. «Маршрутизация Lite» помогает обеспечивать одинаковую загрузку исполнителей и сокращает время планирования в 12 раз — до 15 минут.

С помощью сервиса за несколько минут можно рассчитать сколько и каких заказов нужно назначить на каждого исполнителя, чтобы все они были выполнены максимально быстро. Пользователи могут автоматически отправлять маршрутные листы исполнителям через личный кабинет и следить за выполнением маршрутов в режиме реального времени. Скоро в сервисе появится справочник постоянных адресов, возможность работать с маршрутами с телефона и статистика по выполнению заказов.

Сейчас «Маршрутизация Lite» работает в тестовом режиме. Компании, которые хотят поучаствовать в тестировании, могут пройти регистрацию на сайте сервиса и получить к нему бесплатный доступ. После тестирования доступ станет платным, стоимость будет зависеть от количества подключенных исполнителей.

«Яндекс Маршрутизация» — логистическая платформа для планирования оптимальных маршрутов выездного персонала и контроля за их выполнением в режиме реального времени. Система использует данные «Яндекс Карт» и учитывает детальный прогноз пробок и погоды для расчета времени прибытия.