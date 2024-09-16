В Москве появился GPT-брокер для быстрого подбора офисов

Цифровое агентство Rentify разработало GPT-брокера для быстрого поиска офисов в Москве. Это первое в России GPT-решение со специализацией в коммерческой недвижимости, которое позволило автоматизировать и ускорить подбор офисов для стартапов, среднего и крупного бизнеса столицы. Умный ИИ-помощник Rentify GPT-брокер за несколько секунд формирует для клиентов бесплатные подборки офисов по заданным параметрам из актуальной базы, содержащей более 6000 объектов недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Rentify.

Rentify GPT-брокер интегрирован в сервис поиска коммерческой недвижимости в Москве Rentify.space. Клиент может обратиться к умному ИИ-помощнику с запросом на подбор офиса, соответствующего необходимым критериям: класс, площадь, планировка, расположение, необходимость ремонта, желаемая дата заезда и бюджет. Rentify GPT-брокер проанализирует указанные параметры и предложит наиболее подходящие варианты будущего офиса.

Роман Мусин, сооснователь агентства коммерческой недвижимости Rentify: «Идея создания GPT-брокера возникла у нас в 2023 г. на волне глобального тренда на применение искусственного интеллекта в различных сферах жизни. Мы изучили проекты российских компаний в сфере жилой недвижимости и мировой опыт коллег из онлайн-ритейла, финтеха, тревел-сервисов и других отраслей бизнеса и задумались, как ИИ может улучшить клиентский опыт на таком консервативном рынке, как аренда коммерческой недвижимости. Наш опыт в области коммерческой недвижимости насчитывает более 20 лет, и мы хорошо знаем, с какими проблемами сталкиваются компании при поиске офиса. Главные боли – это скорость и качество. Часто клиентам приходится долго ждать ответа от брокера, а предложенные им варианты недвижимости не всегда соответствуют запросу. Благодаря GPT-брокеру мы решили эти проблемы и вывели сервис по подбору офисов в Rentify на новый уровень. С помощью искусственного интеллекта мы полностью автоматизировали поиск недвижимости по критериям клиента и сократили время на подготовку релевантной подборки до считанных секунд».

Rentify GPT-брокер – это бесплатный помощник для компаний любого масштаба. Это удобный инструмент и для владельцев малого бизнеса, которые ищут офис на небольшое количество человек и жестко ограничены в бюджете, и для представителей средних и крупных компаний, которым необходимо учитывать множество факторов при выборе рабочего пространства.

Умный ИИ-помощник от Rentify разработан для тех, кто привык действовать быстро и не готов ждать несколько часов или дней, пока брокер перезвонит, задаст уточняющие вопросы и подготовит подборку офисов. GPT-брокер не устает и не берет выходных – он готов к работе в любое время суток, актуален и точен. При этом он не является полной заменой человека – профессионального брокера. Rentify GPT-брокер работает как ИИ-ассистент, которому брокер может делегировать первичное профилирование клиента и оперативную подготовку подборки. Искусственный интеллект помогает брокеру, освобождая время для качественной индивидуальной работы с клиентами.

Рынок коммерческой недвижимости Москвы огромен, но ограничен – большинство агентств недвижимости работают с одной и той же базой офисов. Различия заключаются в подходах к обработке этой базы, скорости реакции на клиентский запрос, уровне экспертности брокеров, наборе дополнительных сервисов, которые могут предложить агентства своим клиентам. Поэтому при разработке GPT-брокера команда Rentify и proptech-студия Startum ориентировались на три главных параметра: скорость, актуальность и точность.

Ринат Хабибулин, CPO proptech-студии Startum: «На первом этапе работы над Rentify GPT-брокером мы создали модуль для быстрого формирования подборки объектов недвижимости по заданным фильтрам. Умный ИИ-помощник обращается к CRM-системе, в которую интегрирована актуальная, сегментированная и постоянно обновляемая база столичных офисов – она содержит более 6000 объектов. GPT-брокер автоматически за несколько секунд подбирает именно те, которые максимально соответствуют поставленным требованиям. На втором этапе было необходимо «научить» GPT-брокера понимать запрос клиента на естественном языке и запоминать историю общения с ним, анализировать текст и извлекать из него ключевые параметры – такие, как местоположение, тип недвижимости, максимальная арендная плата и другие. На основе извлеченных параметров система автоматически генерирует SQL-запрос, обращается к нашей базе данных с объектами недвижимости и возвращается с информацией о доступных офисах. Эта информация форматируется в удобный для восприятия формат – пользователь получает четкий и структурированный ответ согласно своему запросу. Для решения этих задач мы выбрали самую новую версию ChatGPT – наш умный ИИ-помощник работает на базе GPT-4o».

Сегодня Rentify GPT-брокер может не только быстро и качественно готовить подборки офисов, но и умеет отвечать на базовые вопросы, касающиеся аренды коммерческой недвижимости. Например, как рассчитать площадь офиса, как правильно спроектировать рабочее пространство и зоны отдыха сотрудников, на что обратить внимание при выборе офиса, что учесть при заключении договора аренды, что такое арендные каникулы или как правильно организовать переезд в новый офис.

Rentify GPT-брокер может не только найти офис по запросу, но и проконсультировать по другим вопросам в области аренды коммерческой недвижимости

При подготовке ответов GPT-брокер использует свою внутреннюю базу знаний, собранную экспертами Rentify с многолетним опытом в области коммерческой недвижимости. Умный ИИ-помощник не обращается в Интернет, оперирует только проверенными данными и не склонен к галлюцинациям.

Цифровое агентство Rentify сфокусировано на создании экосистемного проекта в сфере коммерческой недвижимости. В будущем команда агентства совместно с proptech-студией Startum планирует улучшать сценарии взаимодействия с клиентами с применением технологий искусственного интеллекта и продолжит развивать возможности умного ИИ-помощника.

В ближайших релизах GPT-брокер станет еще удобнее. Пользователи будут получать подборку релевантных офисов в виде наглядных карточек с реальными фотографиями объектов и их геопозицией на карте Москвы. В карточках появится дополнительная информация о дате освобождения офиса и наличии в нем собственной парковки. Кроме этого, в будущем клиенты сервиса смогут управлять GPT-брокером с помощью голоса. Также умный ИИ-помощник будет самостоятельно формировать PDF-презентации с подходящими объектами недвижимости, готовые для передачи топ-менеджерам компании и принятия важных управленческих решений.

Роман Мусин, сооснователь агентства коммерческой недвижимости Rentify: «Мы создаем удобную площадку не только для арендаторов, покупателей и брокеров, но и для собственников офисов и бизнес-центров. Наша главная задача – оптимизация и ускорение подбора опций для всех участников рынка. Сейчас мы работаем над запуском централизованной платформы для сбора и обработки заявок на аренду или покупку офисных помещений с использованием ИИ. Rentify GPT-брокер уже хорошо понимает потребности арендатора – благодаря ИИ он быстро и чётко выдает оптимальные варианты офисов. Кроме этого, в нашем сервисе будет реализован удобный инструмент для брокеров – автоматическая подготовка презентаций с подборкой объектов для клиентов. Больше не нужно самостоятельно верстать слайды в Power Point – можно делегировать это GPT-брокеру. Такую красивую и удобную презентацию можно сразу направлять клиенту».

В ближайшей перспективе в Rentify GPT-брокере появится новая услуга для собственников офисов и бизнес-центров – они смогут загружать в систему данные о своих объектах недвижимости и сразу получить полезные рекомендации от ИИ. Например, какую информацию об офисе можно добавить в карточку объекта или какие специальные условия предложить потенциальным арендаторам. Такой функционал в Rentify GPT-брокере позволит расширить базу объектов, даст арендаторам доступ к эксклюзивным предложениям на рынке и, конечно, поможет собственникам получить ценные лиды.

Rentify GPT-брокер может стать ИИ-помощником не только в поиске офиса, но и в различных процессах, которые следуют уже после того, как идеальное рабочее пространство найдено, например, в подготовке юридической документации, планировании пространства, организации ремонтных работ и переезда.