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Цифровизация Внедрения
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«ЦМД-софт» завершила первый этап проекта внедрения СЭД и КЭДО в компании «Эталонные Концессии»

На первом этапе проекта специалистами «ЦМД-софт» в компании ООО «Эталонные Концессии» были автоматизированы процессы внутреннего электронного документооборота с помощью стандартной функциональности бизнес-приложений на платформе LDM.

В ходе выполнения работ была внедрена система электронного документооборота (приложение LDM.Express), предназначенная для автоматизации процессов документационного обеспечения и управления в компании, включая создание, хранение и использование электронных документов сотрудниками. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

Также система обеспечивает поддержку всего жизненного цикла документов, предоставляет возможности контроля за их исполнением и выполнением распоряжений руководства. Одновременно с этим ИТ-компания «ЦМД-софт» осуществила внедрение системы обмена кадровыми электронными документами между работодателем и сотрудниками «Эталонные Концессии» (приложение LDM.КЭДО), которая предназначена для автоматизации документноориентированных кадровых процессов, включая создание, подписание, использование и хранение кадровой документации в электронном виде.

«Мы благодарны проектной команде компании «Эталонные Концессии» под руководством генерального директора Алана Арсеновича Бугулова за доверие и конструктивную позицию, позволившие достигнуть успешного результата в рамках проекта внедрения. Мы предполагаем, что по мере работы пользователей в системах LDM.Express и LDM.КЭДО могут возникать дополнительные потребности в расширении функциональности систем. Поэтому наше сотрудничество продолжается, и на этапе сопровождения и развития мы будем планировать реализацию таких задач», - сказала Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт».

Геннадий Ефремов

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