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«СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер»

Оператор электронного документооборота «СберКорус» внедрил в сервис «Сфера Курьер» шаблоны реквизитов для нового формата универсальных передаточных документов (УПД) 5.02, завершив обновление веб-версии.

Обновления в сервисе для обмена юридически значимыми документами «Сфера Курьер» доступны с апреля 2024 г. в веб-версии сервиса и по API. Пользователи могут работать с передаточными документами старого и нового формата.

Сейчас в сервисе актуализированы функционалы для шаблонов реквизитов «Подписаны» и «Товар принят». Сохраненные шаблоны реквизитов для документов УПД формата 5.02 отображаются на вкладке «Шаблоны реквизитов» в карточке пользователя и доступны для редактирования при наличии соответствующих привилегий. Также изменилось поведение формы – набор полей для заполнения того или иного шаблона реквизитов теперь раскрывается после выбора типа документа и версии формата УПД.

«С февраля 2024 г. в России действуют новые форматы УПД и счета-фактуры, утвержденные приказом ФНС России. Старый формат остаётся действующим до 1 апреля 2025 г. С этой даты все налогоплательщики обязаны использовать только новый формат версии 5.02. Для перехода на новый формат УПД необходимо подготовить информационные системы, используемые в компании для отправки и приёма УПД. Мы в «СберКорус» ценим комфорт наших клиентов, поэтому постоянно обновляем и улучшаем наши продукты, согласно всем требованиям законодательства. Внедрение нового формата УПД в сервис «Сфера Курьер» – важное обновление для сервиса, которое сделает его более удобным и актуальным: обмен передаточными документами в обоих форматах будет доступен на время всего переходного периода. Работы в интеграционных решениях для «» продолжаются, «СберКорус» планирует завершить их до конца 2024 г.», — отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее СберКорус сообщал, что в сервисе «Отчетность в госорганы» от «СберКорус» запущен социальный электронный документооборот.

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