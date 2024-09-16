«Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами

Группа компаний «Леста Игры», разработчик и издатель проектов «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, автоматизировала управление программными активами на базе решения Naumen. Управление лицензиями и программным обеспечением на более двух тыс. клиентских и серверных устройств ведется с помощью продукта Naumen SAM. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Внедрение специализированного решения для управления программными активами помогло выстроить процесс централизованного управления и учета программного обеспечения.

Руководитель отдела лицензирования группы компаний «Леста Игры» Наталья Целобенок: «Начало работы по автоматизации управления программными активами стало для нас важным шагом в улучшении процесса по управлению полным жизненным циклом ПО. Получив возможность консолидировать имеющуюся у нас информацию в одном месте, мы значительно упростили процесс анализа и повысили качество мониторинга, что, в свою очередь, экономит ресурсы, помогает оптимизировать расходы и повышает безопасность данных».

Решение Naumen Software Asset Management (Naumen SAM) минимизирует риски несоблюдения лицензионных соглашений из-за отсутствия данных о реальной ситуации с потреблением лицензий, а также дает прозрачное представление о затратах на них для прогнозирования спроса.

Помимо централизованного учета программных активов, проект позволил структурировать базу данных копий финансовых, лицензионных, справочных документов, связанных с программным обеспечением и технической поддержкой. Кроме этого, использование единой базы и привязка программного актива к конкретному сотруднику, рабочей станции, отделу, дает информацию для работы системным администраторам, безопасности, а также помогает в обработке запросов на первой линии.

Ключевые этапы проекта включали адаптацию модуля Naumen SAM к существующей базе данных для управления конфигурацией на базе Naumen Service Desk, настройку интеграции с Microsoft SCCM, нормализацию данных и обучение сотрудников.

Функционал коробочного решения Naumen SAM полностью охватил процессы управления программными активами ГК «Леста Игры» без дополнительной кастомизации.

Проект был реализован в максимально сжатые сроки — всего три месяца. Активное участие со стороны поддержки позволяет быстро реагировать на изменения версионности и постоянно расширяет имеющуюся базу под специфические запросы гейм-индустрии. Благодаря бесшовной интеграции модуля SAM с предустановленным решением Naumen Service Desk повысилась скорость работы, прозрачность и эффективность процессов.

Проектный менеджер группы компаний «Леста Игры» Яна Луцкович: «Мы получили единое окно для участников процесса управления лицензиями и пользователями ПО, предоставив каждой роли доступ к данным и функциям в соответствии с их уровнем доступа. За счет синергии SAM и Service Desk -решений, реализованных на low-code платформе Naumen SMP, процессы ITIL автоматизированы в единой экосистеме без необходимости настройки интеграций между системами. Решение уже повысило эффективность работы ИТ-департамента ГК "Леста Игры“, а также заложило основу для повышения эффективности бизнеса в целом».

«Леста Игры» планирует в будущем расширить охват инвентаризируемых устройств и поставить на учет все лицензии ПО, приобретенные группой компаний.