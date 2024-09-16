CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость axenix
|

LAB Industries перешла c SAP на «1С»

LAB Industries, игрок на рынке клеевых решений, бытовой химии и косметики, завершила переход на решения на базе платформы «1С». Технологическим партнером выступила российская консалтинговая компания Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Проект, стартовавший в 2022 г., охватил четыре ключевых системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления персоналом и зарплатами (ЗУП), а также систему управления складскими запасами (WMS). Реализация проекта позволила компании LAB Industries повысить операционную эффективность и адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям, включая прекращение поддержки решений SAP, ранее использовавшихся в компании. Решения «» внедрены на 11 заводах в трех основных направлениях деятельности компании: клеевые технологии, бытовая химия и косметика.

Переход с SAP на «1С» позволил LAB Industries получать обновления систем от вендора, выпускаемые в связи с изменениями российского законодательства, а также сохранить высокий уровень управленческой отчетности благодаря доработкам под потребности бизнеса.

Важной частью проекта стало обучение и поддержка пользователей: более 200 сотрудников компании – владельцы процессов и ключевые пользователи – приняли участие в процессе внедрения «1С», обеспечивая трансляцию знаний и навыков всем остальным пользователям системы. Были созданы и активно используются обучающие курсы на русском языке, которые значительно облегчили адаптацию к новой системе.

Еще одной особенностью проекта стала успешная реализация пяти отдельных инсталляций системы WMS, каждая из которых адаптирована под уникальные требования складов компании, включая интеграцию с роботизированными системами на объектах в Перми и Энгельсе.

Проект занял 14 месяцев, после чего четыре месяца прошло в режиме HyperCare, когда поддержка осуществлялась силами Axenix. Сейчас система запущена в продуктивную эксплуатацию и передана на сопровождение внутренней ИТ-команде. Всего было реализовано более 2000 бизнес-требований, в том числе более 300 разработок.

«На сегодняшний день мы достигли отличных результатов в области производительности систем с точки зрения процессов и работы пользователей. Особое внимание в процессе внедрения уделялось плавной интеграции и адаптации всех сотрудников к изменениям – благодаря этому подходу, в системе уже работает более 1200 сотрудников. Команда Axenix, выбранная для внедрения и поддержки системы, обладает большим опытом работы с ERP-системами и cыграла важную роль в обеспечении успешного перехода», — сказал Олег Знаменский, директор по информационным технологиям LAB Industries.

«Переход на 1С в LAB Industries стал масштабным и амбициозным проектом, и мы ценим возможность быть частью этой комплексной трансформации. Успех и признание, которое проект получил среди профессионального сообщества, во многом обусловлены глубокой вовлеченностью высшего руководства LAB Industries, сильной процессной и технологической экспертизой проектной команды, а также поддержкой специалистов компании на всех уровнях», — отметил Дмитрий Иванов, руководитель программы проектов, Axenix.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Куда сбежать программисту от падающих зарплат, чтобы не работать курьером. Найдена ИТ-сфера с хорошими деньгами

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

«Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров

Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/