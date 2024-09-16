LAB Industries перешла c SAP на «1С»

LAB Industries, игрок на рынке клеевых решений, бытовой химии и косметики, завершила переход на решения на базе платформы «1С». Технологическим партнером выступила российская консалтинговая компания Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Проект, стартовавший в 2022 г., охватил четыре ключевых системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления персоналом и зарплатами (ЗУП), а также систему управления складскими запасами (WMS). Реализация проекта позволила компании LAB Industries повысить операционную эффективность и адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям, включая прекращение поддержки решений SAP, ранее использовавшихся в компании. Решения «1С» внедрены на 11 заводах в трех основных направлениях деятельности компании: клеевые технологии, бытовая химия и косметика.

Переход с SAP на «1С» позволил LAB Industries получать обновления систем от вендора, выпускаемые в связи с изменениями российского законодательства, а также сохранить высокий уровень управленческой отчетности благодаря доработкам под потребности бизнеса.

Важной частью проекта стало обучение и поддержка пользователей: более 200 сотрудников компании – владельцы процессов и ключевые пользователи – приняли участие в процессе внедрения «1С», обеспечивая трансляцию знаний и навыков всем остальным пользователям системы. Были созданы и активно используются обучающие курсы на русском языке, которые значительно облегчили адаптацию к новой системе.

Еще одной особенностью проекта стала успешная реализация пяти отдельных инсталляций системы WMS, каждая из которых адаптирована под уникальные требования складов компании, включая интеграцию с роботизированными системами на объектах в Перми и Энгельсе.

Проект занял 14 месяцев, после чего четыре месяца прошло в режиме HyperCare, когда поддержка осуществлялась силами Axenix. Сейчас система запущена в продуктивную эксплуатацию и передана на сопровождение внутренней ИТ-команде. Всего было реализовано более 2000 бизнес-требований, в том числе более 300 разработок.

«На сегодняшний день мы достигли отличных результатов в области производительности систем с точки зрения процессов и работы пользователей. Особое внимание в процессе внедрения уделялось плавной интеграции и адаптации всех сотрудников к изменениям – благодаря этому подходу, в системе уже работает более 1200 сотрудников. Команда Axenix, выбранная для внедрения и поддержки системы, обладает большим опытом работы с ERP-системами и cыграла важную роль в обеспечении успешного перехода», — сказал Олег Знаменский, директор по информационным технологиям LAB Industries.

«Переход на 1С в LAB Industries стал масштабным и амбициозным проектом, и мы ценим возможность быть частью этой комплексной трансформации. Успех и признание, которое проект получил среди профессионального сообщества, во многом обусловлены глубокой вовлеченностью высшего руководства LAB Industries, сильной процессной и технологической экспертизой проектной команды, а также поддержкой специалистов компании на всех уровнях», — отметил Дмитрий Иванов, руководитель программы проектов, Axenix.