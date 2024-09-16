Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal

Directum представила новое решение Directum Portal. Корпоративный портал дает каждому сотруднику мгновенный доступ ко всей информации и сервисам компании в едином интерфейсе, упрощает коммуникацию и увеличивает производительность.

Разработка компании Directum — корпоративный портал Directum Portal — это многофункциональное импортонезависимое бизнес-приложение, которое вовлекает в цифровое взаимодействие всех сотрудников организации, включая тех, кто не работает за компьютером, трудится удаленно или «в полях».

Простой и дружелюбный интерфейс Directum Portal становится для работников единой точкой входа в корпоративную жизнь, «офисом в кармане». Чтобы контактировать с коллегами и работодателем, больше не нужно обращаться к разным информационным системам и каждый раз вводить логины и пароли. Прямо на портале сотрудник может: узнать нужное о других работниках — их должности, номера кабинетов, дни рождения: данные об оргструктуре синхронизируются автоматически; получить рабочие задачи и запланировать встречи в общем календаре; ознакомиться с документами от работодателя; запустить любое кадровое заявление, например, на оформление отпуска; открыть заявку на корпоративные сервисы — получение справки, замену офисной мебели и т.д. — и отслеживать статус ее выполнения.

В результате работники тратят на 30% меньше времени на поиск информации, повышается общая производительность труда, бизнес-процессы становятся проще и прозрачнее. Удобный портал укрепляет лояльность сотрудников и помогает вовлечь каждого в корпоративное взаимодействие.

Directum Portal собирается из готовых модулей, как конструктор, под потребности конкретной организации и гибко настраивается с помощью no-code-инструментов. На его базе можно создать не только корпоративное бизнес-приложение, но и портал для работы с внешними контрагентами, например, с поставщиками.

Directum Portal гармонично взаимодействует с другими решениями Directum — настраивать дополнительные интеграции не требуется. Обмен информацией происходит бесшовно.

«Портальные решения помогают включить в цифровой контур всех сотрудников, даже тех, кто не работает за компьютером. Directum Portal становится единой точкой доступа к корпоративной информации и ко всей экосистеме цифровых решений вендора, к примеру, для управления кадровыми процессами или проектной работы. Это повышает как вовлеченность персонала, так и эффективность бизнес-процессов», — сказал Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum.