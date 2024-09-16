«Диасофт» автоматизирует получение торговой информации о сделках с финансовыми инструментами

С каждым годом объем торгов на «Московской бирже» увеличивается, число частных инвесторов также растет. Для оперативной загрузки и обработки в учетных системах больших объемов сделок с финансовыми инструментами требуются решения с соответствующими показателями производительности.

Продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» предназначен для автоматизации процессов получения, обработки и предоставления в мидл- и бэк-офисные учетные системы информации по поручениям на сделки и сделкам с различными финансовыми инструментами, заключенными на организованных и неорганизованных торгах. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Информация собирается из различных источников как в онлайн-режиме, так и по результату торгов. Торговая информация обогащается, стандартизируется и предоставляется для использования внутренними и внешними системами-потребителями в едином бизнес-формате. Это упрощает бизнес-процессы бухгалтерского и внутреннего учета, подготовки отчетности банка, а также экономит время на сбор информации о сделках из разрозненных источников и ее очистку от дублирующихся данных.

Продукт обеспечивает не только загрузку торговой информации, но и контроль исполнения сквозных бизнес-процессов по сделкам с ценными бумагами, валютой, деривативами и цифровыми финансовыми активами.

Высокая производительность продукта доказана нагрузочным тестированием. В онлайн режиме загружаются 1 млн сделок за час, обработка биржевого отчета по результату торгов с 1 млн сделок занимает не более 15 минут. Возможности горизонтального масштабирования позволяют обеспечить более высокие показатели производительности продукта.

Продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket и реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.