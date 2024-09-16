BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени

В Новгородской области на базе «1С» создана единая система контроля ключевых показателей медучреждений региона. BI-система «1С:Аналитика», интегрированная с отраслевым решением «1С:Медицина», консолидирует и анализирует данные 39 медучрежений. Министерство Новгородской области, руководство и врачи получают аналитические данные в удобном и наглядном виде. Каждый показатель дашборда можно расшифровать до конкретного документа в «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С».

Яков Андреев, директор ГОБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Новгородской области: «Медицина – одна из самых «статистических» отраслей. Уже многие десятилетия статистика и ее анализ позволяют медицинскому сообществу не только делать вывод об уровне оказания медицинской помощи, но и прогнозировать развитие болезней, продолжительности жизни и многих других параметров общественного здравоохранения. На данный момент перед отраслью здравоохранения стоит серьезная задача – выполнение показателей федерального проекта «Создание Единой государственной информационной системы здравоохранения». Медицина становится по-настоящему цифровой. Большое количество показателей, например таких как «доля врачей, формирующих структурированные электронные документы» или «доля структурных подразделений медицинских организаций, формирующих протоколы диагностических исследований», отслеживаются буквально в ежедневном режиме. Без качественной аналитики достичь плановых значений практически невозможно. В нашем регионе мы стали использовать BI-систему «1С:Аналитика» сравнительно недавно, с начала лета 2024 г. Это стало возможным благодаря тому, что наша региональная информационная система здравоохранения тоже разработана на платформе «1С». Такая связка позволила нам достаточно быстро получить необходимую выборку данных и «разложить» их по необходимым дашбордам с целью визуализации. Добавим, что «1С:Аналитика» у нас работает не только с данными из информационной системы, но и черпает большой объем информации из систем ЕГИСЗ, таких как «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников». Сопоставляя их с данными системы, мы получаем реальную картину в разрезе не только каждой медицинской организации и ее структурного подразделения, но и в разрезе конкретно врача-специалиста. При работе с информационными дашбордами, построенными на основе «1С:Аналитики», в первую очередь, хочется отметить лаконичный визуальный ряд, который способствует качественному восприятию информации. Это важный аспект в любом интерфейсе систем. Простота настройки параметров, когда даже без особых знаний программирования ты можешь подстроить отчет под себя, сортируя десятки параметров, тоже заслуживают отдельного внимания. В ближайших планах нашего региона – детальное погружение в процесс формирования дашбордов и проведения серии обучающих семинаров со специалистами в области статистики медицинских организаций. Цифровая медицина требует качественной, своевременной и детальной аналитики большого объема данных, BI-система «1С:Аналитика» может эффективно решить эту задачу».

Министерство здравоохранения Новгородской области является органом исполнительной власти Новгородской области. Исполняет полномочия в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, а также лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности на территории области.