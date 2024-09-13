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Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений

В ландшафт Технологической песочницы Ассоциации «ФинТех» (АФТ) добавлена инфраструктура параллельных вычислений на базе профессиональных графических адаптеров (GPU), что предоставило участникам новые возможности по апробации в АФТ моделей искусственного интеллекта: больших языковых моделей (LLM), моделей машинного обучения (ML). В частности, на новой инфраструктуре уже развернута большая языковая модель MTS AI Cotype Plus. Причем, в отличие от традиционного облачного использования подобных моделей, она представлена не в облаке, а в инфраструктуре Технологической песочницы. Это обеспечило возможности для пилотирования кейсов с использованием чувствительных данных в закрытом контуре, что очень важно для компаний финансового рынка. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

«Новая GPU-инфраструктура Технологической песочницы АФТ предоставляет участникам возможность апробировать также и собственные модели машинного обучения, которые используются, например, в актуарных расчетах в страховом секторе финансового рынка. При этом новые возможности для пилотирования получают не только крупные, но и небольшие финансовые и технологические компании, которые находятся только в самом начале пути освоения технологий ИИ. Им важно на данном этапе «просто попробовать», понять лучшие сценарии использования моделей ИИ, а также получить понимание того, как модель будет работать во внутреннем контуре организации и обосновать дальнейшее архитектурное развитие собственных инфраструктур», – отметил руководитель управления пилотирования и прототипирования, заместитель генерального директора Ассоциации «ФинТех» Кирилл Кузьмин.

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