Внедрение корпоративных инноваций на базе отечественного ПО: решение SILA Union доступно для «Ред ОС»

Российские компании «СИЛА Юнион» и «Ред Софт» сообщили о совместимости своих решений: программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации SILA Union и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

На основе тестирований, проведенных специалистами компаний, была подтверждена корректность установки и функционирования программного обеспечения SILA Union в среде операционной системы «Ред ОС».

Платформа SILA Union является одним из самых перспективных и активно развивающимся решений для моделирования процессов организации и её бизнес-архитектуры. На базе спроектированной корпоративной архитектуры система помогает решать множество задач в единой цифровой среде. С помощью доступного функционала пользователи могут проводить анализ и оптимизацию процессов компании, осуществлять управление цифровой трансформацией и ИТ-архитектурой, стратегией, СМК, рисками, изменениями. SILA Union разработана в России и соответствует всем критериям безопасности и импортонезависимости.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. В феврале этого года состоялся релиз «Ред ОС 8». В обновленной версии представлены новые пользовательские графические окружения KDE и GNOME в фирменном дизайне, ядро Linux 6.6, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов ОС. Пользователям «Ред ОС 8» доступен открытый репозиторий с тысячами пакетов различных проектов. Также в состав «Ред ОС 8» включена своя система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред АДМ» Стандартная редакция.

Совместное внедрение российских решений SILA Union и «Ред ОС» поможет компаниям реализовать планы по цифровой трансформации и оптимизации внутренних процессов, развиваясь в импортонезависимой среде.

«Сегодня компаниям важно внедрять решения, которые помогают улучшать и оптимизировать бизнес-процессы, качественно развиваться. В частности, такой запрос поступает и от организаций, предпочитающих российские разработки. Мы рады предложить своим пользователям платформу SILA Union, которая стабильно работает на базе "Ред ОС"», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Технологическое партнерство «СИЛА Юнион» и «Ред Софт» обеспечит надежное и безопасное развертывание ПО SILA Union в операционной системе «Ред ОС» для реализации масштабных и амбициозных проектов наших заказчиков. В рамках тестирования мы проверили работоспособность функционала платформы – возможности моделирования процессов, администрирования, импорта/экспорта, поиска, выполнения скриптов, редактора методологий и др. Подтверждение совместимости ПО SILA Union с «Ред ОС» гарантирует пользователям соблюдение требований импортонезависимости и эффективное решение задач цифровой трансформации», — сказал Александр Силкин, генеральный директор «СИЛА Юнион».