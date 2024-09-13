Роботы-юристы могут появиться в России уже через два года

Российские эксперты прогнозируют скорое появление искусственного интеллекта (ИИ) в отечественной юридической практике. Согласно анализу специалистов Telegram-канала LLM4dev компании Artezio, внедрение ИИ-помощников для юристов может начаться в России уже через два-три года. Об этом CNews сообщили представители Artezio.

Профессор Владимир Крылов, доктор технических наук и ведущий эксперт канала LLM4dev, поясняет: «Мы наблюдаем стремительное развитие ИИ-технологий в юридической сфере. Недавно американский стартап Gen AI Harvey представил не только ИИ-систему для юристов, но и специальный инструмент для оценки качества работы таких систем – бенчмарк BigLaw Bench».

Бенчмарк в мире технологий – это своеобразный эталон, позволяющий объективно оценить производительность и качество работы систем. В случае с BigLaw Bench, этот инструмент помогает определить, насколько хорошо ИИ справляется с реальными задачами юристов.

«Представьте, что вы хотите купить новый автомобиль. Вам нужны критерии для сравнения разных моделей – расход топлива, скорость, комфорт. В мире ИИ бенчмарк выполняет похожую роль, позволяя сравнивать различные ИИ-системы между собой и с работой человека-юриста», – сказал профессор Крылов.

ИИ-решение Harvey, по данным бенчмарка, уже сейчас способно выполнять юридическую работу на уровне 74% от результата опытного юриста. Система может анализировать документы, составлять проекты договоров и даже помогать в подготовке к судебным разбирательствам.

«Важно понимать, что ИИ не заменит юристов полностью, но существенно изменит их работу, – отмечает профессор Крылов. – Рутинные задачи, на которые сейчас уходят часы и дни, будут выполняться за минуты. Это позволит специалистам сосредоточиться на сложных творческих аспектах работы, требующих человеческого опыта и интуиции».

Эксперты прогнозируют, что внедрение подобных технологий в России потребует не только технической адаптации, но и изменений в образовании. В ближайшие пять-семь лет программы юридических вузов будут существенно обновлены. Будущим юристам потребуются навыки взаимодействия с ИИ-системами и понимание принципов их работы.

Ожидается, что появление ИИ приведет к повышению эффективности работы юридических фирм, снижению стоимости ряда услуг и, возможно, изменению структуры занятости в отрасли.

В отличие от уже применяемых ИИ-систем для составления типовых договоров, робот-юрист представляет качественно новый уровень автоматизации. Эти передовые системы способны анализировать сложные правовые ситуации, оценивать риски и даже формировать правовые стратегии, что значительно превосходит возможности нынешних инструментов автоматизации.

Внедрение подобных технологий сможет ускорить судебные процессы благодаря быстрому анализу больших объемов документов и привести к более единообразному применению законов и интерпретации судебных решений, потенциально снижая количество противоречивых постановлений.

Однако использование роботов-юристов также поднимает ряд этических и правовых вопросов, требующих тщательного рассмотрения. Среди них – обеспечение конфиденциальности данных, определение ответственности за ошибки ИИ и сохранение человеческого фактора в принятии важных правовых решений.