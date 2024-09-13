«PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ

Системы онлайн-банкинга на платформе Digital2Go поддерживают новый уровень безопасности при проведении транзакций. Компания BSS, российский разработчик систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для кредитных организаций, добавила поддержку PayControl ГОСТ в платформе Digital2Go, на основе которой реализованы интернет-банки и мобильные приложения для обслуживания юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

«PayControl ГОСТ» – разработка российской компании SafeTech, резидента ИТ-кластера фонда «Сколково».

«PayControl ГОСТ» позволяет банкам соблюсти регуляторные требования в части обеспечения целостности и авторства платежных поручений и иных финансовых операций в цифровых каналах. Это омниканальная платформа мобильной аутентификации и электронной подписи для подтверждения электронных транзакций в смартфоне, в соответствии с требованиями Положения Банка России № 683-П. Решение работает на базе сертифицированных средств криптографической защиты информации КриптоПро CSP и JCP (ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012).

Решение удобнее и безопаснее, чем классические средства подтверждения операций (USB-токены, SMS и push- коды, и т.д.). Пользоваться «PayControl ГОСТ» легко — достаточно нажать на экран смартфона, и операция по переводу средств будет подписана электронной подписью с использованием сертифицированных средств СКЗИ. Процедура подтверждения платежа занимает две секунды. Решение обеспечивает безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантирует контроль целостности и авторства подписанного документа, визуализацию данных перед подтверждением, риск-скоринг устройства и т. д.

На основе платформы Digital2Go реализован полный спектр решений для обслуживания в дистанционных каналах банковских клиентов – юридических и физических лиц – интернет-банки и мобильные приложения. Клиенты финансово-кредитных организаций, использующие онлайн-банкинг на платформе Digital2Go, теперь имеют возможность подтверждать транзакции с помощью «PayControl ГОСТ» в полном соответствии с регуляторными требованиями.

«Безопасность наших систем ДБО достигается за счет глубокой экспертизы в сфере информационной безопасности, в том числе благодаря многолетнему партнерству с компанией SafeTech. Внедрение «PayControl ГОСТ» – это возможность для кредитных организаций не только использовать передовые технологии для обеспечения высокого уровня безопасности, но и повысить лояльность клиентов, соблюдая при этом требования регулятора», – сказал заместитель директора по продажам по работе с партнерами компании BSS Павел Шелудченко.

«Уже более 70 банков используют продукты SafeTech, при этом в 26 кредитных организациях решение по безопасному подтверждению транзакций было внедрено с участием компании BSS. И сейчас, благодаря поддержке в ДБО от BSS платформы PayControl ГОСТ, еще больше банков смогут в кратчайшие сроки перейти на удобное подписание платежей в соответствии с требованиями регулятора», – сказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.