«МТС Линк» признан ИТ-лидером в цифровизации образования

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», стала победителем конкурса «ИТ Лидер» в номинации «ИТ-лидер в цифровизации образования». Награда была вручена на международном форуме Kazan Digital Week 2024.

На конкурсе компания представила экосистему сервисов для обучения и онлайн-коммуникаций «МТС Линк». Решение стало одним из лидеров пользовательского голосования, а за окончательный выбор победителей отвечала экспертная комиссия, в состав которой входят представители Ассоциации содействия цифровому развитию и Минцифры России. Всего в 2024 году было подано 87 заявок на участие в 10 номинациях, из них 34 прошли в шорт-лист, а 10 стали победителями конкурса.

«Мы очень благодарны экспертам и участникам форума Kazan Digital Week за признание нашего вклада в цифровизацию сферы образования. Наша команда занимается разработкой сервисов для обучения уже 16 лет, и сегодня более 200 российских вузов пользуются «Вебинарами», «Встречами», «Досками», «Курсами» и другими решениями от «МТС Линк». Мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов и разрабатываем уникальные функции специально для учебных учреждений: инструменты для совместной работы, аналитики, контроля внимания и присутствия на занятиях, проверки знаний и организации гибридного обучения. Повышать эффективность коммуникаций помогают наши новые инструменты на основе искусственного интеллекта. А на полях Kazan Digital Week мы объявили сразу о двух важных для нас проектах в сфере образования: о внедрении «МТС Линк» в КНИТУ-КАИ и о нашем новом партнерском соглашении с Казанским федеральным университетом», — отмечает руководитель направления по работе с организациями образования «МТС Линк»Ольга Артеменко.

Конкурс «ИТ Лидер» направлен на выявление и популяризацию ИТ-решений, полезных для цифровизации разных отраслей экономики. Его основные задачи — привлечь внимание к российским инновациям, а также помочь российским разработчикам в продвижении их продуктов.