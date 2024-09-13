«К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой

Исследование «К2Тех», Arenadata и Orion soft показало, что 52% компаний нефтегазовой, нефтехимической и химической отрасли применяют предиктивную аналитику. Главным барьером, препятствующим росту этой цифры, является нехватка квалифицированных кадров. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В ходе исследования было опрошено более 100 ключевых предприятий из нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей.

Исследование показало, что 52% предприятий применяют предиктивную аналитику. Кроме того, заказчики нефтегазохимии используют и другие технологии и решения с применением искусственного интеллекта (ИИ): 46% — цифровые двойники, 44% — промышленный интернет вещей (IIoT), 42% — чат-боты и виртуальные помощники, а 32% — системы безопасности.

Основная проблема при внедрении предиктивной аналитики — отсутствие квалифицированных кадров. С ней сталкиваются более 33% опрошенных.

«Сложности с кадрами действительно есть, особенно в части производственного персонала. Важно, что мы знаем, как решать задачу с нехваткой кадров для проектов с применением предиктивной аналитики и готовы прилагать к этому усилия. Сильная математическая школа в нашей стране дает очень качественную базу кандидатов, далее мы готовы растить специалистов самостоятельно, брать студентов на стажировки, развивать их компетенции на реальных интересных проектах, которые есть в нашей компании», — сказал начальник управления больших данных и продвинутой аналитики, ООО «ЦТиП» (АО «МХК «ЕвроХим») Николай Ксензик.

Кроме того, заказчики отмечают такие барьеры при внедрении предиктивной аналитики как неготовность инфраструктуры (25%), необходимость больших бюджетов (22%) и непонимание, как внедрять технологию (22%).

«Эффекты от применения предиктивной аналитики — главный стимул к росту доли промышленных предприятий, использующих эту технологию. 64% опрошенных в нашем исследовании на Smart Oil & Gas заказчиков из сегментов нефтегаза, нефтехимии и химии ожидают, что предиктивная аналитика повысит эффективность планирования и прогнозирования. Более половины предприятий рассчитывают на снижение издержек и рисков аварий на производстве. При этом основной целью, как и в любом ИТ-проекте, остается рост эффективности бизнеса. Так, благодаря внедренной нашей командой отечественной платформы предиктивной аналитики в компании «ГалоПолимер» увеличатся качество и выработка метиленхлорида. В ближайшем будущем в промышленности появится больше кейсов с реальными эффектами от этой перспективной технологии», — отметил заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.