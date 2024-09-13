CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Техника
|

Холдинг «Цикада» реализует комплексный проект по защите предприятий Липецкой области от беспилотных воздушных аппаратов

Акционерное общество «Цикада» работает над проектом оснащения производственных предприятий Липецкой области системами противодействия беспилотным летательным аппаратам. В настоящее время успешно завершен и согласован этап разработки рабочей документации. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Цикада».

В текущих условиях беспилотные аппараты (БПА) могут служить как инструментом для прогресса, так и потенциальным источником угроз. БПА являются высокоэффективным инструментом ведения войны, и их используют не только профессиональные армии, но и террористические и криминальные группировки. Основными противозаконными задачами беспилотных аппаратов являются ведение разведки, доставка запрещенных грузов, а также нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры (КИИ). Обеспечение защиты производственных объектов становится особенно актуальным на фоне увеличивающихся рисков.

Генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов: «В условиях растущего применения беспилотных технологий наличие надежных мер защиты стало обязательным условием. Инвестиции в такие системы не только необходимы для обеспечения безопасности, но и являются важным фактором поддержания конкурентоспособности на рынке».

Внедряемые системы защиты от БПА повысят устойчивость компаний в регионе к внешним угрозам. Полное завершение проекта и его интеграция в рабочие процессы планируется к концу 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code должен быть настоящим лоу-кодом

Kraftway занялся поиском прослушек в помещениях

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

Microsoft сломает все антивирусы во имя безопасности Windows. Их лишат доступа к ядру системы

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/