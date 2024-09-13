Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж первых наушников от бренда Dyson

Группа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Dyson OnTrac ― первых беспроводных наушников известного бренда. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составит 79,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Dyson OnTrac ― это инновационные наушники от компании Dyson, сочетающие передовые технологии и комфорт. Они отличаются футуристическим дизайном с плавными линиями и минималистичными элементами.

Dyson OnTrac оснащены передовой системой активного шумоподавления (ANC), которая использует множество микрофонов, расположенных как внутри, так и снаружи амбушюр. Эта система автоматически анализирует окружающий шум и мгновенно подстраивает параметры шумоподавления, создавая идеальные условия для прослушивания музыки или проведения звонков в самых разных условиях ― от людных улиц до шумных офисов. Многорежимный ANC позволяет пользователю переключаться между полным шумоподавлением и режимом прозрачности, когда необходимо оставаться в курсе происходящего вокруг.

Благодаря 40-мм динамическим излучателям с неодимовыми магнитами, Dyson OnTrac предлагает превосходное качество звука. Частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц обеспечивает детализированное и сбалансированное звучание, начиная от насыщенных басов и заканчивая кристально чистыми высокими частотами. Эти наушники разработаны для любителей музыки, ценящих точность и чистоту аудио.

Dyson OnTrac имеют амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти, которые идеально прилегают к ушам, создавая дополнительную звукоизоляцию. Регулируемое оголовье обеспечивает удобную посадку наушников для пользователей с любым размером головы, а благодаря легкому весу и продуманному распределению нагрузки, наушники можно носить в течение долгих часов без ощущения усталости. Кроме того, у наушников есть сменные элементы различного дизайна, которые можно комбинировать, меняя внешний вид девайса.

Наушники работают до 20 часов на одном заряде аккумулятора, время зарядки устройства составляет два часа. Гаджет оснащен технологией беспроводной связи Bluetooth версии 5.3 и для высококачественной передачи звука и поддерживает аудиокодеки AAC, aptX, SBC.