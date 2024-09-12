CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков

В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков. Это шаблон от экспертов, с помощью которого можно определить насколько контрагент зависит от внешних источников финансирования, его уровень закредитованности и другие факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств.

По наполнению критериев и этапам проверки новая скоринговая модель «Финансовое состояние» максимально приближена к методике ФНС по оценке юрлиц. Готовая модель сравнивает показатели компании с пороговыми значениями из рекомендаций ФНС и вычисляет рейтинг надежности контрагента.

Скоринговая модель оценит высокие факторы риска, такие как сведения о ликвидации, банкротстве, нахождение в реестре недобросовестных поставщиков и другие. Если по результатам скоринговой оценки контрагент попадает в «красную зону», то есть вероятность, что он не сможет исполнить свои финансовые обязательства. Наличие таких стоп-факторов — это сигнал для пересмотра условий сотрудничества.

Также модель проанализирует значительные факторы риска и умеренные факторы надежности компании. Например, коэффициенты текущей ликвидности, общей платежеспособности, покрытия процентов, автономии, рентабельности компании. «Желтая зона» покажет, что в деятельности контрагента вероятны проблемы. Чтобы снизить риски, потребуется детально изучить сработавшие маркеры и проводить регулярный мониторинг контрагента.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности, сказал: «Методику ФНС можно применить для оценки отдельной компании, но она не подходит для массовой проверки контрагентов. Новая скоринговая модель «Контур.Фокуса» позволяет быстро оценить другую компанию по методике, которая максимально приближена к рекомендациям ФНС. Более того, в сервисе можно провести такую проверку массово, используя скоринговую оценку факторов риска. Именно поэтому новая модель для оценки финансовых рисков будет полезна бизнесу любого масштаба».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

VMware на грани краха? Больше половины ее клиентов мечтают сбежать к конкурентам из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/