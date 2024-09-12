В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков

В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков. Это шаблон от экспертов, с помощью которого можно определить насколько контрагент зависит от внешних источников финансирования, его уровень закредитованности и другие факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств.

По наполнению критериев и этапам проверки новая скоринговая модель «Финансовое состояние» максимально приближена к методике ФНС по оценке юрлиц. Готовая модель сравнивает показатели компании с пороговыми значениями из рекомендаций ФНС и вычисляет рейтинг надежности контрагента.

Скоринговая модель оценит высокие факторы риска, такие как сведения о ликвидации, банкротстве, нахождение в реестре недобросовестных поставщиков и другие. Если по результатам скоринговой оценки контрагент попадает в «красную зону», то есть вероятность, что он не сможет исполнить свои финансовые обязательства. Наличие таких стоп-факторов — это сигнал для пересмотра условий сотрудничества.

Также модель проанализирует значительные факторы риска и умеренные факторы надежности компании. Например, коэффициенты текущей ликвидности, общей платежеспособности, покрытия процентов, автономии, рентабельности компании. «Желтая зона» покажет, что в деятельности контрагента вероятны проблемы. Чтобы снизить риски, потребуется детально изучить сработавшие маркеры и проводить регулярный мониторинг контрагента.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности, сказал: «Методику ФНС можно применить для оценки отдельной компании, но она не подходит для массовой проверки контрагентов. Новая скоринговая модель «Контур.Фокуса» позволяет быстро оценить другую компанию по методике, которая максимально приближена к рекомендациям ФНС. Более того, в сервисе можно провести такую проверку массово, используя скоринговую оценку факторов риска. Именно поэтому новая модель для оценки финансовых рисков будет полезна бизнесу любого масштаба».