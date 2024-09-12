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«Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров

«Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярность набирают технологии, работающие на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Они позволяют снижать издержки, повышать лояльность пользователей и ускорять вывод новых продуктов на рынок. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Облачный провайдер показал свои ключевые решения для ИИ: виртуальные машины с GPU NVIDIA H100; преднастроенные системы управления базами данных; корпоративные бизнес-приложения для создания единого коммуникационного пространства сотрудников и обеспечения совместной онлайн работы; сервисы информационной безопасности для обеспечения защиты инфраструктуры и данных на всех уровнях

«По уровню цифровизации ритейл — одна из самых передовых отраслей. С помощью новых технологий компании расширяют свои возможности в e-commerce: повышают лояльность клиентов, оптимизируют бизнес-процессы, внедряют новые технологии, позволяющие выдерживать высокую конкуренцию. Мы внимательно следим за трендами и предлагаем актуальные решения и сервисы для наших клиентов, помогая обеспечить надежный технологический фундамент для цифрового развития компании», – сказал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «Т1 Облако».

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