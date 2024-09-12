«КОРУС Консалтинг» примет участие в создании отечественной ERP-системы

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») и ГК «КОРУС Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг».

Компании договорились о совместной разработке методологической основы для создания отечественной системы управления ресурсами (СУР), отвечающей запросам крупнейших игроков корпоративного рынка. Вместе с партнерами и экспертами АНО «НЦК ИСУ» «КОРУС Консалтинг» примет участие в проектировании шаблона единой национальной ERP-платформы. В частности, специалисты АНО «НЦК ИСУ» и «КОРУС Консалтинг» будут работать над архитектурой, методологией внедрения и унификацией функциональных и технических требований, включающих карты основных бизнес-процессов.

«Проекты по импортозамещению СУР требуют от компаний enterprise-сегмента значительных ресурсов. Риски, с которыми они сталкиваются из-за использования зарубежных платформ, продолжают расти. Поэтому объединение усилий АНО «НЦК ИСУ» с организациями из различных отраслей и игроками ИТ-рынка сейчас крайне важно. Сотрудничая с «КОРУС Консалтинг» и другими нашими партнерами, мы сможем многократно ускорить создание отечественной СУР по требованиям крупных корпораций уже в ближайшие годы», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Наш опыт по внедрению и кастомизации зарубежных и российских высоконагруженных ERP-систем в разных отраслях, а также понимание актуальных потребностей российских компаний позволят ускорить разработку и внедрение СУР. Уверен, что итогом совместной работы с партнерами и экспертами АНО «НЦК ИСУ» станет качественное и востребованное на рынке ИТ-решение», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

Напомним, что в июне 2023 г. АНО «НЦК ИСУ» заключила соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с компанией «1С». Стороны подтвердили намерения сотрудничать в рамках создания отечественной системы управления ресурсами.

В мае 2024 г. партнером АНО «НЦК ИСУ» стал облачный провайдер Cloud.ru, в июне 2024 года – «Консист Бизнес Групп», разработчик решения «Турбо ERP» и платформы разработки «Турбо Х».