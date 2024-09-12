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Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad

Компания «Европлан» внедрила в свою ИТ-инфраструктуру ПО корпоративной мобильности WorksPad, разработчиком которого выступает компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Решение о внедрении мобильного рабочего места WorksPad было принято руководством компании в связи с необходимостью обеспечить удобную и продуктивную мобильную работу персонала без риска утечки корпоративной информации.

WorksPad – корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Суперапп WorksPad обеспечивает защиту данных и предотвращает их утечку за счёт установки на мобильное устройство контролируемого компанией-клиентом приложения-контейнера с настраиваемыми политиками безопасности и шифрования. При этом WorksPad совершенно не контролирует и никак не влияет на приватные данные владельца мобильного устройства.

Благодаря WorksPad у сотрудников «Европлана» появилась возможность безопасно работать с электронной почтой, календарями (можно видеть не только свой календарь, но и календари коллег) и корпоративными адресными книгами. Решение позволяет подключаться удаленно к сетевым папкам на рабочем сервере или на компьютере, а также редактировать документы прямо в приложении, без использования внешних офисных программ, подключаться через встроенный браузер к корпоративным порталам и так далее.

Внедрение WorksPad стало важной частью цифровой трансформации «Европлана». Это решение корпоративной мобильности не только улучшило эффективность бизнес-процессов, но и способствовало созданию более гибкой и динамичной рабочей среды.

Лицензии на WorksPad были приобретены в апреле 2023 г. Поскольку весь функционал протестировали еще на этапе пилота, внедрение осуществлялось собственными силами при поддержке производителя ПО. В течение месяца более 2,5 тыс. сотрудников «Европлана» были обеспечены мобильным рабочим местом WorksPad и получили возможность работы вне офиса, сохраняя при этом полный и безопасный доступ к необходимым корпоративным ресурсам, а также инструментам.

«Для нас очень важно, что один из лидеров на рынке лизинга, компания «Европлан», оценила возможности нашего решения и доверила мобильную работу сотрудников супераппу WorksPad, — сказал генеральный директор компании «РуПост» Михаил Геллермен. — Уверен, что это станет ориентиром для всего рынка, которому необходима продуктивная работа в любом месте и в любое время».

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