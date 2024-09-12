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Caviar выпустил iPhone 16 Pro в корпусе из русского золота 750 пробы

Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, выпустил коллекцию iPhone 16 Pro в ювелирных корпусах, сделанных из золота 750 пробы в разных оттенках, включая тот самый Desert Titanium от Apple. Каждый телефон уникален благодаря особому орнаменту, цитирующему искусство разных эпох. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это люксовый бренд, который создает роскошные версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии.

Новая кастомная коллекция от Caviar получила название «Art&Gold». Она включает в себя модели с корпусами из красного, белого и желтого золота 750 пробы, а корпус флагманской модели - Symphony - выполнен в уникальном цвете Desert Titanium, представленном на Apple Event.

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Caviar выпустил iPhone 16 Pro в корпусе из русского золота 750 пробы

«Наша команда несколько месяцев изучала оттенок Desert Titanium, появление которого в линейке iPhone 16 Pro предсказывали инсайдеры. Задача была – подобрать точно такой же в настоящем золоте 750 пробы для истинных ценителей золотых корпусов iPhone», – Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Корпус Symphony украшен параметрическим орнаментом, характерным для современной архитектуры, включая стадион Аль-Вакра в Катаре и комплекс Galaxy SOHO в Пекине по проектам знаменитого архитектора Захи Хадид. При его создании бренд использовал красное золото в особом оттенке Desert Gold, повторяющем цветовую опцию Desert Titanium от Apple. Красное золото повсеместно называют «русским» из-за ассоциации с российской ювелирной промышленностью.

Всего бренд представил три роскошные модели на базе iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. При создании дизайнов серии мастера Caviar обращались к искусству работы с золотом разных эпох. От мотивов пламенеющей готики средневековья, орнаментов ар-деко и декоративного искусства начала 20-го века, до современного параметрического дизайна.

Модель Duomo воплощает ажурные элементы готического стиля, объемный паттерн из белого золота отсылают к облицовке Миланского Собора, а центральный элемент повторяет знаменитый витраж собора Нотр-Дам-де-Пари.

Paramount — кастомный iPhone для ценителей ар-деко, его корпус выполнен из лимонного золота 750 пробы и декорирован орнаментом, вдохновленным силуэтами небоскребов Нью-Йорка – Крайслер-билдинг, Рокфеллер-центр, здания Истерн-Коламбия – архитектурными иконами стиля ар-деко.

Цены на модели стартуют с отметки 674 тыс. руб. за Paramount 24K, самая дорогая модель — Duomo 18K, ее стоимость — 4,317 млн руб.

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