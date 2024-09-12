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«Атомайз» и Smart Engines ускорили работу с цифровыми активами благодаря системе распознавания

Технологии распознавания и проверки подлинности документов российской ИИ-компании Smart Engines интегрированы в платформу «Атомайз», которая внесена Центральным Банком в реестр операторов ЦФА. Платформа построена на базе блокчейна и смарт-контрактов и позволяет бизнесу и инвесторам работать напрямую в области цифровых финансовых активов. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Благодаря системе распознавания Smart Engines платформа «Атомайз» осуществляет обработку данных основного разворота, прописки и других страниц российского паспорта. Технология способна точно распознавать содержание всех полей и штампов, в том числе с рукописным заполнением. Решение позволяет производить идентификацию и верификацию новых клиентов, которые необходимы для заключения сделок купли-продажи, обмена и выполнения других операций с цифровыми финансовыми активами.

Искусственный интеллект, лежащий в основе программных решений Smart Engines, проводит проверку на подлинность и неизменность предоставленных клиентом документов и способен выявлять признаки фальсификации. Все операции по распознаванию и аутентификации документов полностью автоматизированы, исключают человеческий фактор и не несут риск утечек персональных данных.

«При работе с цифровыми финансовыми активами особую роль играет уверенность в защите от мошенничества. Внедрение систем Smart Engines в инфраструктуру «Атомайз» позволит вывести процессы обработки документов на новый уровень, ускорить и обезопасить взаимодействие инвесторов и бизнеса. Теперь бизнесу будет еще проще и быстрее привлекать финансирование, а инвесторам — открывать новые активы и совершать сделки», - сказал Дмитрий Булычков, советник по технологическому развитию «Атомайз».

В программных продуктах Smart Engines используется уникальная научная разработка компании – 4,6-битные сверхлегкие нейросети, что позволяет ускорить процесс обработки документов за счет более эффективного использования особенностей центральных процессоров. Технология работает в реальных условиях с фото, видео и сканами.

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