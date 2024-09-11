Жители национальной деревни Усть-Войкары на Крайнем Севере смогут подключиться к МТС

МТС сообщает о запуске сети LTE в деревне Усть-Войкары Шурышкарского района. Доступ к мобильной связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили около 100 местных жителей, большинство из которых представители хантов - коренных малочисленных народов Севера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE доступна на всей территории труднодоступного поселка на правом берегу Горной Оби, расположенного в 134 километрах к юго-западу от Салехарда. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет совершать видеозвонки друзьям и родственникам.

В окрестностях поселка находится археологический памятник Усть-Войкарское городище – средневековый памятник древнего зодчества северных хантов, где были найдены артефакты, свидетельствующие о традициях и художественной культуре местного населения с XIV по XVIII в. После появления сети МТС археологам и историкам можно будет пользоваться сервисами для 3D-сканирования находок, сохранившихся в мерзлотных грунтах, занесения информации в базы данных для последующего изучения.

«Ямал – непростой с точки зрения логистики северный регион, где развитие цифровой инфраструктуры в отдаленных и маленьких поселках имеет первостепенное значение. В рамках программы по устранению цифрового неравенства мы активно развиваем сеть, поскольку связь – это, прежде всего, безопасность и оперативное решение жизненно важных вопросов жителей округа. Мы продолжим и дальше расширять покрытие LTE в малых населенных пунктах на Крайнем Севере, чтобы жители могли пользоваться теми же удобствами и комфортом, что и жители городов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Ранее в рамках программы по устранению цифрового неравенства МТС обеспечила мобильной связью и высокоскоростным интернетом жителей села Нори в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.