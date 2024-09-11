В микрорайонах города-курорта Нальчика развернули ускоренную сеть интернета

МТС расширила сеть LTE в микрорайонах бальнеологического города-курорта Нальчика. Строительство новых базовых станций и модернизация существующего телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску новых базовых станций и модернизации существующего телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в микрорайонах Искож, Александровка, Хасанья, Белая Речка и в санаторно-курортной зоне Нальчика. Улучшения почувствовали не только жители, но и гости Нальчика, которые наряду с курортами Кавказских Минеральных Вод выбирают отдых в бальнеологическом и горноклиматическом городе-курорте. Свыше четверти территории Нальчика считается курортной зоной, в которой расположено около 40 санаториев, домов отдыха, турбаз, пансионатов, где лечат заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и нервной системой, органами пищеварения и обмена веществ. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и отдыхающих в Нальчике скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«В последние годы мы видим тенденцию по стабильному росту числа туристов на территории Кабардино-Балкарии, это обуславливает и рост нагрузки на сеть. Чтобы местным жителям и гостям республики был доступен интернет на комфортной высокой скорости, мы регулярно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и учитываем при развитии сети. К концу лета мы завершили один из этапов большого проекта по обновлению сети мобильного интернета в республике, но активная работа продолжается», - сказал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.