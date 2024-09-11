CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

В микрорайонах города-курорта Нальчика развернули ускоренную сеть интернета

МТС расширила сеть LTE в микрорайонах бальнеологического города-курорта Нальчика. Строительство новых базовых станций и модернизация существующего телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску новых базовых станций и модернизации существующего телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в микрорайонах Искож, Александровка, Хасанья, Белая Речка и в санаторно-курортной зоне Нальчика. Улучшения почувствовали не только жители, но и гости Нальчика, которые наряду с курортами Кавказских Минеральных Вод выбирают отдых в бальнеологическом и горноклиматическом городе-курорте. Свыше четверти территории Нальчика считается курортной зоной, в которой расположено около 40 санаториев, домов отдыха, турбаз, пансионатов, где лечат заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и нервной системой, органами пищеварения и обмена веществ. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и отдыхающих в Нальчике скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«В последние годы мы видим тенденцию по стабильному росту числа туристов на территории Кабардино-Балкарии, это обуславливает и рост нагрузки на сеть. Чтобы местным жителям и гостям республики был доступен интернет на комфортной высокой скорости, мы регулярно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и учитываем при развитии сети. К концу лета мы завершили один из этапов большого проекта по обновлению сети мобильного интернета в республике, но активная работа продолжается», - сказал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Microsoft доигралась. Гигантская российская компания полностью отказывается от Windows и переводит 130 тыс. рабочих мест на отечественный Linux

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS