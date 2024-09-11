CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис»

Компания «Северсталь-инфоком» стала партнером особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Партнерство поможет развитию и продвижению ИТ-продуктов компании, а также привлечению высококвалифицированных специалистов. Официально статус партнера присвоен по итогам заседания Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», которое проходит под председательством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

При поддержке особой экономической зоны «Северсталь-инфоком» сможет укрепить свои позиции на рынке Татарстана, предлагая цифровые решения для управления производством ведущим индустриальным компаниям региона. Среди продуктов – ПО «Надежность» для управления процессами технологического обслуживания и ремонтов, система управления производственными процессами «Металлургия» и система интегрированного планирования «Производственное планирование». Кроме того, открываются возможности для сотрудничества с другими партнерами и резидентами ОЭЗ в создании новых проектов, а также с университетом Иннополис – для повышения внутренней экспертизы в сфере цифровизации и роботизации промышленности.

Выпускники ИТ-специальностей получат возможность трудоустройства в «Северсталь-инфоком» для работы над отечественными отраслевыми решениями. Компания откроет в ОЭЗ свое подразделение, в котором смогут работать как новые сотрудники, так и действующие из других городов присутствия. В Иннополисе есть все для комфортной жизни: современные квартиры и таунхаусы, умные городские сервисы, детские сады, школа, ИТ-лицей, медицинский центр и частные клиники, парки и скверы, культурный центр и спортивный комплекс.

«Поддержка со стороны Правительства Республики Татарстан и ОЭЗ «Иннополис» в продвижении наших ИТ-продуктов для производств региона позволит значительно повысить общую эффективность индустрий Татарстана. Это важный промышленный регион, в котором сосредоточены крупные нефтяные, нефтехимические, машиностроительные компании. Кроме того, республика славится высоким уровнем цифровизации разных сфер жизни и серьезной степенью подготовки ИТ-специалистов. Мы надеемся, что партнерство с особой экономической зоной обеспечит нам обмен лучшими практиками с ведущими компаниями и поспособствует притоку новых свежих идей от молодых специалистов, которые выберут нашу компанию для старта и развития своей карьеры», – сказал генеральный директор «Северсталь-инфокома» Сергей Дунаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Microsoft доигралась. Гигантская российская компания полностью отказывается от Windows и переводит 130 тыс. рабочих мест на отечественный Linux

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS